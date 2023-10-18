Вступительная кампания 2023 года: куда пошли лучшие абитуриенты и где был самый высокий конкурсный балл. Инфографика

Наибольшую популярность во вступительной кампании 2023 года набрали специальности "Компьютерные науки", "Филология" и "Право". Такую информацию сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой согласно данным Государственного предприятия "ИНФОРЕСУРС".

Он также отметил в Facebook, что в этом году увеличили объем государственного заказа по нескольким направлениям – инженерно-техническим, педагогическим и естественным. Эксперты этих специальностей критически необходимы для восстановления и поддержки государства во время войны. По словам руководителя образовательного ведомства, в целом выделили на 3,5 тысячи больше бюджетных мест в этом году.

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В Минобразования сообщили, что в высшие учебные заведения поступило более 470 тысяч заявлений на бюджет в 25 регионах. Наиболее популярными за зачислением стали специальности "Среднее образование", "Компьютерные науки" и "Медицина".

Самый высокий конкурсный балл оказался на стоматологическом направлении (187.120), а также политологии (180.750) и международных отношений, общественных коммуникаций и региональных студий (180.500).

Следует отметить, что есть определенное распределение конкурсных предложений на бюджет. Они могут быть открыты – определяющие количество мест не сразу, а после того, как поступающие, имеющие наибольшие баллы, выбирают вузы. И фиксированные – те, которые имеют заранее определенное количество мест, заказываемых государством или регионом.

Напомним, наибольшее количество заявлений на поступление в колледжи поступило на специальности: "Медсестринство", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерная инженерия", "Предпринимательство и торговля" и "Право".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании.

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