Вступительная кампания-2024. В Украине заработала горячая линия для ответа на вопросы абитуриентов
В Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил о начале работы горячей линии, созданной для оперативного предоставления ответов абитуриентам.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, будущие студенты смогут получить консультацию относительно результатов вступительных экзаменов, подачи документов и процесса зачисления.
В публикации отмечено, что для быстрой связи был создан ряд инструментов:
- Горячая линия МОН: 0 (800) 50-45-70, работающая с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу до 16:45.
- Чат-бот на сайте МОН, который будет действовать с понедельника по четверг в течение 9:00-17:00, а в пятницу до 16:00.
- Электронная почта: [email protected].
Оксен Лисовой отметил, что за техническими консультациями, в частности, по вопросам регистрации е-кабинетов и подачи е-заявлений абитуриенты могут обращаться к коллегам из ГП "Инфоресурс".
Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине стартовала вступительная кампания в лицеи МВД.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!