Вступительная кампания-2024. В Украине заработала горячая линия для ответа на вопросы абитуриентов

В Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил о начале работы горячей линии, созданной для оперативного предоставления ответов абитуриентам.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, будущие студенты смогут получить консультацию относительно результатов вступительных экзаменов, подачи документов и процесса зачисления.

В публикации отмечено, что для быстрой связи был создан ряд инструментов:

Горячая линия МОН : 0 (800) 50-45-70, работающая с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу до 16:45.

: 0 (800) 50-45-70, работающая с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу до 16:45. Чат-бот на сайте МОН , который будет действовать с понедельника по четверг в течение 9:00-17:00, а в пятницу до 16:00.

, который будет действовать с понедельника по четверг в течение 9:00-17:00, а в пятницу до 16:00. Электронная почта: [email protected] .

Оксен Лисовой отметил, что за техническими консультациями, в частности, по вопросам регистрации е-кабинетов и подачи е-заявлений абитуриенты могут обращаться к коллегам из ГП "Инфоресурс".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине стартовала вступительная кампания в лицеи МВД.

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