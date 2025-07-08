Вступительная кампания: сколько заявлений можно подать на бюджет и контракт в 2025 году

В 2025 году поступающие в учреждения высшего образования Украины могут подать до 15 заявлений. Только пять из них могут быть на бюджет, остальные – на контракт.

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Такие условия предусмотрены Порядком приема на обучение, объясняет Министерство образования и науки. Максимальное количество заявлений не зависит от количества специальностей или вуза. Поэтому, абитуриенты могут подать в разные университеты на разные специальности или наоборот - на одну специальность и пять разных учебных заведений.

Подача заявлений осуществляется через электронный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Там также можно следить за своим рейтингом, приоритетами и сообщениями от университетов.

Для того, чтобы подать заявление нужно:

сертификат НМТ 2025 или предыдущих лет (если это разрешено правилами приема),

документ об образовании (аттестат или диплом),

паспорт и ИНН,

мотивационное письмо (на некоторые специальности),

документ о льготах (при наличии).

Что такое приоритетность

При подаче заявлений на бюджет обязательно указывается приоритетность – от 1 до 5, где 1 – самая важная для абитуриента специальность. Приоритет нельзя изменить после подачи. Зачисление на бюджет происходит только по самому высокому возможному приоритету, по которому абитуриент прошел в конкурсном отборе. Если на специальность с приоритетом 1 не хватило баллов, рассматривается следующая по приоритету специальность.

Если абитуриент подаст более 15 заявлений, система автоматически заблокирует лишние.

Когда подавать заявление

Подача заявлений на поступление в 2025 году начинается 19 июля и продлится до 1 августа. В этот период можно подать все 15 заявлений. В то же время, для поступающих по творческим конкурсам или собеседованию даты подачи документов могут быть другими.

После подачи заявления абитуриентам необходимо обязательно отслеживать его статус. Особое внимание стоит уделить статусу "Требует уточнения абитуриентом". Это означает, что заведение приняло заявление, но в нем есть данные, которые требуют уточнения. Перечень таких данных и способ их представления отмечает заведение.

Получив рекомендацию к зачислению необходимо подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.

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