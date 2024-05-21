Вступление в магистратуру 2024 года. Назван самый популярный предмет ЕВПИ: его выбрал каждый четвертый абитуриент
Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что каждый четвертый поступающий в магистратуру, который будет сдавать единое вступительное профессиональное испытание, выбрал экзамен по управлению и администрированию – почти . В целом количество абитуриентов, которые будут сдавать ЕВПИ, составляет немногим более 44,5 тысяч.
На втором месте среди абитуриентов по популярности стала специальность "Педагогика и психология" – более 8,6 тысяч абитуриентов. Третье заняло "Право и международное право" – почти 7 тысяч. Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте.
Всего в приемные комиссии заведений высшего образования уже поступило более 93 тысяч заявок от абитуриентов, которые уже получили экзаменационные листки. Среди них 91 043 поступающих избрали сдавать экзамены в Украине и 1 984 за рубежом.
УЦОКО отметило, что те, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и Управление" , 08 "Право", 12 "Информационные технологии", 24 "Сфера обслуживания", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", кроме единого вступительного экзамена, должны сдать еще ЕВПИ.
Желающие поступать на перечисленные специальности могут выбрать не более двух предметов единого профессионального испытания.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из поступающих в магистратуру сможет не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамен.
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