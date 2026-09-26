«Вся группа дружно ненавидит Дашу»: как обучали первоклассников в киевской школе в 1991 году. Раритетное видео

Раритетное видео из киевской школы 1991 года, снятое на уроке первоклассников 1Б класса, привлекло внимание пользователей сети. На кадрах видно, как учительница общается с детьми, а школьники отвечают на русском языке.

Видео опубликовала в TikTok Марина Джабара, которая подписала его словами: "Мне 18 лет. Учусь на учителя начальных классов".

В ролике указано, что речь идет о средней школе № 27 в Шевченковском районе Киева.

На видео можно увидеть учеников 1Б класса и их учительницу. Запись была сделана в 1991 году, когда Украина уже провозгласила независимость, однако в школьной среде столицы продолжали использовать русский язык.

Особое внимание в ролике привлекает фраза "Весь ряд дружно ненавидит Дашу", которая дала название видео. Именно школьные диалоги и поведение детей стали поводом для обсуждения кадров в соцсетях.

Школа № 27

Упомянутая в видео школа расположена в Шевченковском районе Киева. Здание школы было построено в 1963 году.

Автор видео Марина Джабара – украинская косметолог и блогер. Она работает косметологом в клинике доктора Джабара в Киеве и ведет страницы в TikTok и Instagram, где рассказывает о повседневной жизни, путешествиях и семье.

Марина Джабара более 30 лет состоит в браке с врачом-сирийцем Турки Рашидовичем. У супругов есть сын и дочь, которые также работают в медицине. Пара завоевала большую симпатию в украинском сегменте соцсетей благодаря своей искренности и позитиву.

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