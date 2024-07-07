Всё в наших руках. Профессор психологии назвала 6 секретов воспитания детей-гениев

Обычно родители делают все возможное, чтобы воспитать успешных и умных потомков. Однако следует помнить, что, несмотря на все разнообразие методик и правил, каждый ребенок особенный и нуждается в индивидуальном подходе.

Профессор психологии Университета Темпл Кэти Хирш-Пасек отметила, что будущий успех малышей в руках взрослых, поэтому они должны с детства уделять внимание молодому поколению, пишет YourTango. Ученая рассказала 6 секретов воспитания, которые помогут вырастить будущих гениев.

Сотрудничество

По словам эксперта, родители должны создавать максимально разнообразный и мультикультурный круг общения для своего ребенка, чтобы он умел правильно вести себя в социуме.

"Сотрудничество – это все, начиная от общения с другими, заканчивая контролем над своими импульсами, чтобы ребенок мог найти общий язык, а не сбивать кого-то из качелей", – объяснила психолог.

Коммуникация

Кэти Хирш-Пасек отметила, что родители обязаны научить ребенка всем существующим методам коммуникации: говорению, письму, чтению и аудированию.

Развитие базовых навыков общения

Профессор объяснила, что все события в жизни человека строятся на коммуникации. Поэтому мама и папа должны понимать: чтобы их наследники могли легко стать частью общества, их нужно обучать базовым навыкам языка и чтения.

Критическое мышление

"Если вы хотите воспитать ребенка, имеющего хорошее критическое мышление, вы не можете останавливать его в моменты, когда он задает много вопросов. Вы не должны ограничиваться объяснением "потому что". Побудите ребенка спрашивать больше", – рассказала Кэти Хирш-Пасек.

Она добавила, что для полноценного развития критического мышления малышей, взрослые должны давать им возможность самостоятельно обдумывать определенные понятия.

Творческие инновации

Для того чтобы создать что-то новое, необходимо иметь много знаний. Эксперт объяснила, что, например, для создания хорошей музыки недостаточно знать несколько нот или хорошо петь. Следует учиться играть на новых инструментах, писать уникальные тексты и исследовать жанры мелодий, чтобы разработать собственный продукт.

Уверенность

Для успеха нужно быть уверенным. Психолог советует родителям с детства давать возможность детям рисковать, ради достижения собственных целей.

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