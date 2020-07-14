Вулкан: строение и виды

Вулкан – это отверстие в земной коре, где на поверхность выворачивается горячая жидкая порода из глубин Земли, что называется лавой.

Вулкан может быть активным, спящим или потухшим. Действующий вулкан – это тот, который недавно извергался или в данный момент извергается. Спящий – это тот, который за последние 10 000 лет не извергался, но еще имеет возможность это сделать. Потухший вулкан – это тот, который за 25 000 лет ни разу не выбрасывал. Больше о вулканах Украины читайте в учебнике по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Магма и лава

Когда горный камень под поверхностью Земли становится очень горячим, он становится расплавленным или жидким. Хотя он все еще находится под поверхностью, его называют магмой. Как только магма извергается на поверхность из-за вулкана, это называется лавой. Чем горячее и тоньше лава, тем дальше она будет течь. Лава может быть очень горячей, иногда может достигать 1000 °C. Однако есть то, что отличает скамью от магмы – в процессе извержения со скамейки испаряются газы и пары воды.

В конце концов стенка на поверхности перестанет течь, начнет остывать и твердеть. Скалы, образованные при охлаждении лавы, называются магматическими породами (например, базальт и гранит).

Строение вулкана

Кратер – углубление на плоской вершине или склоне вулкана.

Жерло – подводный канал, по которому магма изливается на поверхность.

Вулканический очаг – резервуар магмы в земной коре,.

Вулканический пепел – мелкие частицы магмы, которые состоят из двух частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре, которые были выброшены в атмосферу во время вулканического взрывного извержения.

Боковой кратер – побочный кратер вулкана, расположенный на его склоне и представляет собой окончание выводного канала, что отходит от центрального ствола.

Строение вулкана history.vn.ua

Виды вулканов

Обычно вулканами считают высокие горы в форме конуса, однако вулканы существуют разные.

Конусный. Это вулкан, образованный из частиц лавы, выброшенных с одного кратера вверху. Обычно они не поднимаются выше 300 см.

Массивный. Эти вулканы также имеют форму конуса, но образуются из слоев лавы в течение многих лет. Они могут вырасти в огромные горы высотой более 2000 см от своей основы.

Щитовой. Образуется из широких тонких слоев лавы, которые со временем имеют форму щита.

Куполообразный. Образованный густой лавой, которая твердеет прямо вокруг кратера. Иногда может образовываться внутри других типов вулканов.

Если вам нужно выполнить задание в рабочей тетради по географии, а времени мало, тогда воспользуйтесь ГДЗ по географии за 6 класс В.М. Бойко, тетрадь для практических работ.

Интересные факты о вулканах:

Самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп, который находится на Марсе. Его высота – 26 км от основания.

Крупное извержение вулкана может уничтожить целый лес.

Самый высокий вулкан на Земле – Охос-дель-Саладо, расположенный на границе между Аргентиной и Чили.

Облако пепла из вулканов может быть опасным. Людям вредно этим дышать, а самолетам трудно пролететь. Большое облако пепла из вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии закрыли большинство аэропортов Европы на несколько дней в 2010 году.

Всего в мире время от времени извергается около 20 вулканов.

Единственный в Украине действующий вулкан находится в селе Старуня Ивано-Франковской области. Он уникален тем, что является единственным лечебным активным грязевым вулканом.

Вулканический пепел Ukrinform.ua

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