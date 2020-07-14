Вулкан: будова та види

Вулкан – це отвір у земній корі, де на поверхню вивертається гаряча рідка порода з глибин Землі, що називається лавою.

Вулкан може бути активним, сплячим або згаслим. Діючий вулкан – це той, який нещодавно вивергався або в даний момент вивергається. Сплячий – це той, який за останні 10 000 років не вивергався, але ще має можливість це зробити. Згаслий вулкан – це той, який за 25 000 років жодного разу не викидав. Більше про вулкани України читайте в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Магма і лава

Коли гірський камінь під поверхнею Землі стає дуже гарячим, він стає розплавленим або рідким. Хоча він все ще знаходиться під поверхнею, його називають магмою. Як тільки магма вивергається на поверхню через вулкан, це називається лавою. Чим гарячіша і тонша лава, тим далі вона буде текти. Лава може бути дуже гарячою, іноді може сягати 1000 °C. Проте є те, що відрізняє лаву від магми – у процесі виверження з лави випаровуються гази і пари води.

Зрештою лава на поверхні перестане текти, почне охолоджуватися і твердіти. Скелі, утворені при охолодженні лави, називаються магматичними породами (наприклад, базальт і граніт).

Будова вулкана

Кратер – заглиблення на плоскій вершині або схилі вулкана.

Жерло – підводний канал, по якому магма виливається на поверхню.

Вулканічний осередок – резервуар магми в земній корі, .

Вулканічний попіл – дрібні частинки магми, які складаються з двох частин пилу і піску менше 2 мм у діаметрі, які були викинуті в атмосферу під час вулканічного вибухового виверження.

Боковий кратер – побічний кратер вулкана, розташований на його схилі та представляє собою закінчення вивідного каналу, що відходить від центрального жерла.

Будова вулкана history.vn.ua

Види вулканів

Зазвичай вулкани вважають високими горами у формі конуса, однак вулкани існують різні.

Конусний. Це вулкан, утворений з частинок лави, викинутих з одного кратера вгорі. Зазвичай вони не піднімаються вище 300 см.

Масивний. Ці вулкани також мають форму конуса, але утворюються із шарів лави протягом багатьох років. Вони можуть вирости у величезні гори заввишки понад 2000 см від своєї основи.

Щитовий. Утворюється з широких тонких шарів лави, які з часом мають форму щита.

Куполоподібний. Утворений густою лавою, яка твердіє прямо навколо кратера. Іноді може утворюватися всередині інших типів вулканів.

Якщо вам потрібно виконати завдання в робочому зошиті з географії, а часу обмаль, тоді скористайтеся ГДЗ з географії за 6 клас В.М. Бойка, зошить для практичних робіт.

Цікаві факти про вулкани:

Найвищий вулкан у Сонячній системі – Олімп, який знаходиться на Марсі. Його висота – 26 км від основи.

Велике виверження вулкана може знищити цілий ліс.

Найвищий вулкан на Землі – Охос-дель-Саладо, розташований на кордоні між Аргентиною і Чилі.

Хмара попелу з вулканів може бути небезпечною. Людям шкідливо цим дихати, а літакам важко пролетіти. Велика хмара попелу з вулкану Ейяф'ятлайокютль в Ісландії закрила більшість аеропортів Європи на кілька днів у 2010 році.

Загалом у світі час від часу вивергається близько 20 вулканів.

Єдиний в Україні діючий вулкан знаходиться в селі Старуня Івано-Франківської області. Він унікальний тим, що є єдиним лікувальним активним грязьовим вулканом.

Вулканічний попіл Ukrinform.ua

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!