Введение контрактов для учителей пенсионного возраста: украинцы заявили о дискриминации

Некоторые украинские учителя пенсионного возраста отказываются заключать трудовые договоры с ежегодным продлением, которые предусматривает закон о полном среднем образовании.

Об этом в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, отметив, что такая норма является несвоевременной и дискриминационной, а учителя воспринимают ее как личное унижение.

"Закон о полном общем среднем образовании предусматривает заключение срочных трудовых договоров с учителями пенсионного возраста. Что это значит? Что директоры до 1 июля должны заключить (и заключают) договоры с учителями, которые достигли этого возраста. На один год. А потом могут продолжить ... если учитель отказывается, его должны уволить", – написала она.

По словам Буйневич, многие из ее знакомых учителей отказываются заключать такие договоры.

"Коллеги, которых знаю лично, отказываются заключать договоры. Воспринимают как личное унижение (ибо условия, повторяю, не равные) и ... уходят. Скажете, тщеславны? Да. А разве может быть примером бесхарактерный человек? Идут хорошие учителя. Люди получают пенсию. Имеют возможность заниматься репетиторством. А директоры не находят слов, чтобы убедить: вы нужны детям, нужны школе, нужны образовании", – подчеркнула она.

Учителя не хотят заключать трудовые договоры Facebook Елены Буйневич

В свою очередь против нормы закона высказался заместитель главы управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергей Дубенко.

"Это очень унизительно для опытных педагогов и ставит их в неравные условия с более молодыми коллегами, которых подписание подобных контрактов не коснулось. Но кого волнуют душевные переживания низкооплачиваемых пожилых учителей, подавляющее большинство которых работают не за деньги, а по призванию", – написал он в Facebook.

Норму закона назвали дискриминационной Facebook Сергея Дубенко

Также негативно отреагировали и украинцы в соцсетях. По их мнению, несмотря на то, что дети больше любят молодых педагогов, это не добавляет им опыта. Также пользователи согласились, что такая норма является дискриминационной.

Реакция украинцев на трудовые договоры для учителей пенсионного возраста

Реакция украинцев на трудовые договоры для учителей пенсионного возраста

Реакция украинцев на трудовые договоры для учителей пенсионного возраста

Реакция украинцев на трудовые договоры для учителей пенсионного возраста

Реакция украинцев на трудовые договоры для учителей пенсионного возраста

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховной Рады Украины приняла закон "О полном общем среднем образовании" 16 января. Среди прочего он предусматривает перевод некоторых педагогов на контракт, внедрение интернатуры для молодых учителей и отмену русскоязычных школ.

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