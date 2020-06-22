Введення контрактів для вчителів пенсійного віку: українці заявили про дискримінацію

Деякі українські вчителі пенсійного віку відмовляються укладати трудові договори зі щорічним продовженням, які передбачає закон про повну загальну середню освіту.

Про це у Facebook повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, зазначивши, що така норма є несвоєчасною і дискримінаційною, а вчителі сприймають її як особисте приниження.

"Закон про повну загальну середню освіту передбачає укладення строкових трудових договорів з учителями пенсійного віку. Що це означає? Що директори до 1 липня мають укласти (і укладають) договори з учителями, які досягли цього віку. На один рік. А потім можуть продовжити... якщо вчитель відмовляється, його мають звільнити", – написала вона.

За словами Буйневич, багато хто з її знайомих вчителів відмовляються укладати такі договори.

"Колеги, яких знаю особисто, відмовляються укладати договори. Сприймають як особисте приниження (бо умови, повторюю, не рівні) і... йдуть. Скажете, гоноровиті? Так. А хіба може бути прикладом безхарактерна людина? Йдуть гарні вчителі. Люди отримують пенсію. Мають можливість займатися репетиторством. А директори не знаходять слів, щоб переконати: ви потрібні дітям, потрібні школі, потрібні освіті", – наголосила вона.

Вчителі не хочуть укладати трудові договори Facebook Олени Буйневич

Зі свого боку проти норми закону висловився заступник голови управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергій Дубенко.

"Це дуже принизливо для досвідчених педагогів і ставить їх у нерівні умови з більш молодими колегами, яких підписання подібних контрактів не торкнулося. Але кого хвилюють душевні переживання низькооплачуваних літніх вчителів, переважна більшість яких працюють не за гроші, а за покликанням", – написав він у Facebook.

Норму закону назвали дискримінаційною Facebook Сергія Дубенка

Також негативно відреагували й українці в соцмережах. На їхню думку, незважаючи на те, що діти більше люблять молодих педагогів, це не додає їм досвіду. Також користувачі погодилися, що така норма є дискримінаційною.

Реакція українців на трудові договори для вчителів пенсійного віку

Реакція українців на трудові договори для вчителів пенсійного віку

Реакція українців на трудові договори для вчителів пенсійного віку

Реакція українців на трудові договори для вчителів пенсійного віку

Реакція українців на трудові договори для вчителів пенсійного віку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховної Ради України ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту" 16 січня. Серед іншого він передбачає переведення деяких педагогів на контракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів і скасування російськомовних шкіл.

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