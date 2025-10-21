'Вы должны учить, а не притеснять! За что поднимать вам зарплату?' Сеть возмутил крик души украинского отца, который раскритиковал современных учителей

Папа украинской школьницы Дмитрий Пищенко считает, что среди современных учителей мало настоящих специалистов, а значительная часть из них такие, что не смогли поступить в другие учреждения высшего образования, поэтому выбрали педагогический. По словам мужчины, современные педагоги предпочитают на чем-то зарабатывать, неподобающе одеваются и пытаются быть репетиторами в классах, где преподают.

Об этом Пищенко поделился в заметке на собственной странице в TikTok. По его мнению, учителям сейчас незачем повышать зарплаты, ведь они не учат детей, а только проверяют и говорят, что нужно изучить школьникам.

"Вы учитель, вы должны учить детей. Не притеснять, контролировать, а учить, а не проверять те знания, которые предоставили родители. Так это родителям нужно увеличить зарплату. Вообще назначить зарплату за то, что они учат своих детей. А у нас школа получается для того только, чтобы просто дала аттестат, потому что так нужно по закону. А хочешь учить своего ребенка – учи. А не хочешь – не учи. Но мы будем только проверять. За что вам зарплату поднимать?" – сказал мужчина.

Он добавил, что не опровергает факт того, что есть дети, которые не слушаются или плохо себя ведут. Однако все же папа школьницы больше обращает внимание на подход современных учителей к преподаванию и подаче материала, ведь педагоги, якобы считают, что должны только контролировать.

Украинцы не поддержали мужчину в его мыслях. Так, они предлагали ему поработать хотя бы один день в школе. Кроме того, обращали внимание и на то, что папа школьницы не имеет права оценивать работу учителей, ведь это могут делать только эксперты в этой области.

"Учителя уроки не прогуливают. Как, обычно, такое говорят родители, которые не могут справиться со своими детьми. И не говорите, что раньше дома не надо было учить уроки и родители проверяли д/з и помогали, если ребенок "гав" ловил на уроке. Я знаю, что пишу – из поколения 60-70-х. И школу знаю не с внешней стороны".

"А вы педагог, который оценивает работу учителя? Вы врачу тоже даете советы как лечить?"

"Согласно закону Украины об образовании, дети посещающие школу являются соискателями образования. Соискатели должны приобретать знания, прикладывать усилия. А когда ребенок весь урок сидит в телефоне, а учитель должен научить... Нет, господа, это так не работает".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!