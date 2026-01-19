'Вы доводите до невроза себя и своего ребенка'. В сети разгорелась дискуссия из-за родителей, которые заставляют детей убирать игрушки

Украинский логопед Тамара Толмачева дала совет , которые заставляют своих детей собирать игрушки когда они не завершили игру. По словам эксперта, такие действия приводят к неврозу и у детей, и у родителей.

Об этом Толмачева рассказала в заметке в TikTok. Она отметила, что дети живут "от игры до игры", раскладывая игрушки, которые взрослые часто воспринимают как просто "разбросанные". На самом деле, по словам специалиста, у детей происходит целый сюжет в подсознании и они не понимают, почему процесс должен так резко обрываться.

"Вы, мамы, доводите себя и ребенка до невроза. И, часто, это бывает тогда, когда ребенок играет, и когда вы требуете собрать игрушки. Ребенок живет от игры до игры. Он себе разложил игрушки, разбросал – так, как мы воспринимаем. На самом деле, у него это целый сюжет, и он переходит от одной забавы к другой. У него возникают какие-то идеи: он вспомнил, какие у него игрушки, достает и добавляет к своей деятельности. И когда кто-то заходит из взрослых и требует прекратить игру, потому что надо идти куда-то, ребенок не понимает, почему так резко обрывается его счастливый, радостный момент, он это воспринимает как наказание", – отмечает Толмачева.

Она добавляет, что чаще всего такие ситуации случаются тогда, когда родителям нужно быстро куда-то идти и они начинают ругать ребенка за то, что он медленно собирается. По словам специалиста, пока у детей не развито понимание о порядке, то им нужно напоминание и соучастие родителей, а также приучение к уборке после того, как они поиграли. Кроме того, мальчикам и девочкам стоит напоминать о том, что стоит убирать после каждой игры.

Пользователи соцсети разделились во мнениях. Некоторые сетовали на то, что выхода из подобной ситуации нет, ведь родителям нужно идти на работу, а детям завершать свои игры. В то же время, кто-то обращал внимание на то, что не все подобные методы не действуют, потому что не всегда то, что важно для ребенка, удобно для взрослых.

"Так какой выход? Жить в беспорядке? Я понимаю, что для ребенка это важно. Но меня до невроза доводит бесконечный беспорядок. Так как правильно?"

"Что делать? Когда в садик время выходить? Мне жалко ребенка и жалко себя Но на работу нужно".

"Я всегда детям говорила, что у них есть еще 10 минут и нужно будет завершать. Тогда детям легче расставаться с игрушками или с друзьями".

"А мы вместе собираем. Прошу доченьку помочь мне, и она с удовольствием собирает вместе со мной. Правда – не всегда, смотря по настроению".

