'Вы худший класс в истории школы'. Юрист предупредила учителей об ответственности за оскорбления детей: это психологический буллинг

Юрист и председатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова рассказала, как родителям следует реагировать, если учитель постоянно говорит детям, что они худший класс в истории школы и вообще предвзято относится к ребенку или классу и оскорбляет их словами. Как объясняет эксперт, это является психологическим буллингом и за это можно понести юридическую ответственность.

Она советует родителям коллективно писать заявление и обратиться с ним к руководству учебного заведения, особенно если это повторяется. Об этом госпожа Парфенова рассказала для Вчися.Медиа.

"Советую также добавить к заявлению видео- или аудиодоказательства. Если директор или директор не среагирует, то также будет нести за это ответственность, как предусмотрено законодательством", – объясняет юрист.

Также она добавляет, что фразу "Вы худший класс в школе", помнит еще со своего детства. Однако, по ее словам, сейчас дети совсем другие, они чувствуют свое достоинство, у них есть определенные достижения вне школы, поэтому обесценивание будет только отталкивать их от обучения.

