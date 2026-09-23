"Вы из какого дерева, мама не будет искать?" Сеть рассмешило задание из ЯИМ, где нужно было придумать вопросы к листьям

Украинцы развернули дискуссию по поводу задания по предмету "Я исследую мир" для 3-го класса, в котором детям нужно было придумать вопросы к листьям дерева. За советом к пользователям сети обратилась одна из мам школьника Евгения Зябина.

В посте в Threads она попросила совета, какие два вопроса можно задать осенним листьям. Женщина призналась, что "смеется сквозь слезы" из-за такого задания.

"Ребята, помогите, сижу и смеюсь сквозь слезы. 3 класс, домашнее задание по ЯИМ: составить два вопроса к осенним листочкам. Что делать, чтобы дать ответ?" — написала мама школьника.

Пост набрал более 50 тысяч просмотров. На него откликнулось немало пользователей сети, которые добавили вопросы. Среди них украинцы советовали добавить вопрос о том, с какого дерева упали листья и "где их мама". В то же время другие отмечали, что подобные задания позволяют детям пофантазировать и развивать креативность. По мнению украинцев, именно эти навыки пригодятся школьникам в будущем.

"Интересная задача, здесь с ребенком можно хорошо ее обдумать, пофантазировать. Мне нравятся версии комментаторов, а некоторые взрослые – слишком взрослые".

"Пусть ребенок развивает образное мышление. Разве вы не читали ребенку сказки о разных несуществующих существах, которые разговаривают?"

"Такие задания дети, как правило, выполняют без проблем и очень любят. А вот взрослых они в ступор вгоняют. Помню, как-то, во втором классе, у сына было задание представить себя каким-нибудь животным и описать один день из своей жизни. Сын был в полном восторге. Как и все дети из класса. Учительница тогда выделила на это весь урок, и дети зачитывали свои сочинения. Детям такое нравится, главное, чтобы родители не начали ворчать по поводу таких заданий и не отбивали у детей интерес".

"Людей с высшим образованием много, а работодателям нужны креативные. Именно такие задания развивают у ребенка творчество, фантазию и нестандартное мышление".

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