Вы любите контроль или свободу? Покажет тест с сиденьями самолета

Выбор места в самолете – это не просто о комфорте. То, где именно вы решаете сесть, может раскрыть ваши скрытые психологические потребности и черты характера.

Именно поэтому в интернете стал виральным тест, который разбирает, что ваш любимый ряд в самолете может рассказать о вас. И OBOZ.UA предлагает вам его пройти. Не относитесь к нему излишне серьезно, но все же учтите, что номер места в салоне – это не просто цифра, это ваша личная территория на следующие несколько часов. И ее выбор может кое-что рассказать о том, как вы справляетесь с трудностями и как отстаиваете свои границы.

Кто-то готов даже немного доплатить, лишь бы иметь под боком стену, на которую можно опереться, а кто-то обожает летать в самом хвосте. То, какую точку на карте салона вы выбираете, показывает, как ваш мозг справляется с необходимостью лететь в металлической трубке с сотней незнакомцев на высоте 10 тысяч метров. Итак, хорошо подумайте, какое место вы выберете – у окна или в проходе. А дальше переходите к толкованию.

Если вы выбираете место у окна, психология говорит, что вы обожаете контроль

Вы цените приватность и контроль превыше всего. Как только вы садитесь в кресло, то сразу погружаетесь в свой собственный мир: надеваете наушники, прижимаетесь головой к стенке и полностью отключаетесь от внешней суеты.

Вам приятнее рассматривать облака, чем пялиться в чей-то затылок. Пейзаж за иллюминатором помогает вам забыть о том, что вы закрыты в замкнутом пространстве. При этом вы четко контролируете границы своей территории.

Вы мультизадачный человек. Вы именно тот пассажир, который может за время полета дописать эссе, которое надо сдавать сразу после посадки, провернуть свой ритуал ухода за кожей из десяти шагов или просто "проглотить" целую книгу. Вам совершенно не хочется, чтобы вас дергали за плечо каждый раз, когда соседу вздумается в туалет.

Вы терпеть не можете, когда вас задевают. Вы сознательно садитесь у окна, чтобы никто случайно не врезал вам локтем или головой, проходя мимо в проходе. Некоторых из вас может раздражать даже тот сквозняк и поток холодного воздуха, который возникает, когда мимо кто-то курсирует.

Если вы выбираете место у прохода, психология говорит, что вы обожаете свободу

Вы больше всего цените свободу передвижения. Вас просто душит ощущение "ловушки". Вы чувствуете себя гораздо спокойнее и расслабленнее, когда точно знаете, что можете в любой момент встать и размять ноги.

Вы независимый мыслитель. Вы не любите лишний раз у кого-то что-то просить или спрашивать разрешения. Вам легче самому лишний раз подняться и пропустить соседа, чем каждый раз извиняться и проходить через этот неловкий момент, когда выйти надо вам.

У вас всегда есть стратегия выхода. У вас практический склад ума и вы всегда ориентированы на результат. Часто вы берете кресло у прохода сугубо для того, чтобы после приземления быстренько схватить вещи и первым выскочить из самолета.

Возможно, вы непоседливый пассажир. Выбор такого места может указывать и на то, что за полет вы можете подниматься по два-три раза просто для того, чтобы залезть в свою сумку на верхней полке.

