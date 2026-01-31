'Вы меня позорите. Вашей маме дети не нужны!' Сеть возмутила учительница из Днепра, которая отбила у сестричек любовь к музыке

Сеть всколыхнула история мамы двух двойняшек из Днепра, где она рассказала, что учительница музыкальной школы отбила у девочек желание учиться играть на фортепиано. По словам автора сообщения, даже замена преподавателя уже не спасла ситуацию.

Видео дня

В видео, которое пользователь Галина Грищенко опубликовала в социальной сети TikTok, она поделилась, что ее 6-летние дочери год занимались у этой учительницы, мама закрывала глаза на некорректные замечания и оскорбления, что ее дети якобы стыдят преподавательницу, но в конце концов обратилась к директору. Однако, к сожалению, продолжать учиться девушки отказались. В комментариях пользователи поддержали автора, возмутившись поведению учителя. Многие поделились своим подобным опытом.

"Мои дети ходили в музыкальную школу. В начале учительница говорила: "Они такие красивые, такие способные". Я, как мама, радовалась. Дети старались. Но потом произошло привычное – дети потеряли интерес, где-то не выучили ноты, где-то не так сыграли. И вместо поддержки они услышали унижение. Даже не критику, а обесценивание. Не обучение, а давление", – написала мама под своей заметкой.

В видео она рассказала несколько ситуаций, которые вызвали у нее возмущение:

"Пришла за ними, жду возле кабинета и слышу, как учительница говорит одной из дочерей: "Что у тебя с лицом? Улыбнись, ты выглядишь, как 70-летняя бабушка", – вспоминает мама. Кроме того, когда мама похвасталась, что во время поездки в Одессу, дети играли там и их очень хвалили, учительница среагировала странной фразой: "Вы и там меня опозорили?"

Когда начался второй год обучения и учительница в очередной раз отказалась заниматься с детьми, аргументируя это заявлением о том, что их мама не интересуется детьми, потому что она носит на руках дорогого пуделя, автор пошла к директору.

"Вашей маме дети не нужны, только котики и собачки, а вы – нет", – сказала преподавательница девушкам.

В комментариях другие пользователи возмутились поведению учительницы и рассказали о своем подобном печальном опыте.

"Одно время учительница по сольфеджио и хоровому пению сказала моему сыну, что у него нет слуха и голоса. И он у вас плохо усваивает материал", "Мечтала играть на фортепиано. Никогда не забуду как учительница толкала моими пальцами по клавишам за неправильную аппликатуру", – пишут в комментариях.

Также маме предложили дать девушкам время отойти от этого опыта, возможно в будущем они еще захотят вернуться к музыке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что юрист предупредила учителей об ответственности за оскорбления детей: это психологический буллинг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!