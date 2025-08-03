''Вы нарушаете закон''. Сеть поразила история выпускницы, которая не смогла поступить на бюджет с максимумом баллов на НМТ

Украинская репетитор по английскому языку с никнеймом eng.with.marta рассказала, что не смогла поступить в учреждения высшего образования на бюджет с максимальными баллами на национальном мультипредметном тесте. По ее словам говорится о поступающих, которые закончили второй курс обучения на бюджетной форме.

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Так в заметке в TikTok она объясняет, что в таком случае, когда подается заявление на поступление, абитуриенты получают сообщение о том, что они нарушают закон. Ведь ученики не могут учиться одновременно на двух государственных формах одновременно. По словам педагога, необходимо сначала забрать документы из колледжа, а уже потом подавать заявление на поступление в вуз.

"Вы подаете заявку на государственное и вам указано о том, что вы нарушаете закон и не можете учиться на государственном. Речь идет именно о тех учениках, которые поступают после колледжа, а именно после второго курса. В базе данных есть все. Поэтому когда вы подаете заявку на государственное, вы нарушаете закон, потому что вы не можете одновременно учиться на двух государственных формах одновременно. То есть надо вам забрать документы где-то там в июне, а уже в июле вы можете подавать заявление", – рассказала репетитор.

В комментариях пользователи соцсети присоединились к обсуждению и рассказали о собственном опыте.

"Можно поступить в вуз на бюджет после колледжа, если учебная степень выше, чем то образование, которое вы уже имеете. Например, если вы учились в колледже на государственном и получили учебную степень "бакалавр", вы можете поступить в магистратуру бесплатно. А вот получить еще один бакалавриат бесплатно вы не можете, к сожалению".

"Если вы имеете "младшего специалиста" после колледжа, но поступаете на бакалавр, можно поступать на государственный заказ. так же с бакалавром можно поступить на магистра бесплатно. а поступить с бакалавром на на бакалавр, но другой отрасли на гос нельзя. Но в любом случае надо уточнить эту информацию, позвонив на горячую линию непосредственно того университета или колледжа, куда вы хотите поступать".

"Училась на бюджете в колледже, сдала НМТ, еще будучи студенткой 2 курса, подала заявку в университет на бюджет, еще будучи студенткой, получила сообщение, что рекомендована к зачислению на бюджет в университет. На следующий день поехала отчислилась из колледжа, и поехала подавать документы в университет. Не пугайте абитуриентов, все возможно".

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