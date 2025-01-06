'Вы не будете ломать голову в конце года': учительница начальных классов обратилась к коллегам по работе на зимних каникулах

Украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк обратилась к коллегам и предложила способ оценивания школьников, который поможет сэкономить время в конце года. Так, педагогам для того, чтобы выставить семестровую оценку, не нужно будет поднимать все самостоятельные или диагностические работы для ориентации в успехах учащихся.

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Сообщением Гребенюк поделилась в Facebook. Учительница предлагает пользоваться тетрадью наблюдения и формовочным оцениванием на основе выставления плюсиков или цветов. Таким образом, за первый семестр есть много информации об успехах школьников.

"Не будете вы в конце учебного года поднимать все самостоятельные или диагностические работы и перечитывать все оценочные суждения, которые вы писали долгими вечерами и бессонными ночами и "ломать голову", как вывести уровень", – пишет Гребенюк.

"Из определенного ожидаемого результата каждому ребенку выставляю отметку за первый семестр (или плюсик или цвет – это зависит какое формировочное оценивание я использую в определенном классе. За четыре месяца первого семестра у меня уже есть много информации (меток) в тетради наблюдения. Поэтому, просматривая успехи каждого ребенка – выставляю отметки (не уровень) за семестр по каждому ожидаемому результату из определенной отрасли", – добавляет она.

Таким же методом педагог пользуется и в конце второго семестра. Так она получает отметки за два полугодия, что помогает легко вывести уровень или вербально оценить каждого ребенка за весь год, зафиксировав это в классном журнале.

Учительница обратилась к коллегам и призвала упростить себе бумажную работу, чтобы можно было отдохнуть на каникулах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагогиня поделилась опытом, какой ручкой проверять тетради у школьников.

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