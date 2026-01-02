'Вы не должны решать – эту задачу для ребенка'. Мама школьницы пожаловалась на программу 'Интеллект' для 2 класса: ее раскритиковали

Украинская мама второклассницы Юлия Козаченко раскритиковала программу "Интеллект" из-за домашнего задания. В частности, она отметила, что родителям нужно знать всю программу, которую проходят школьники, чтобы помочь детям с упражнениями.

Об этом Козаченко рассказала в заметке в TikTok. По ее словам, ученики должны решать кроссворды во втором классе о кроманйонцах, или отвечать на вопросы об украшении, которое было найдено на Мизинской стоянке (археологический памятник позднего палеолита на Черниговщине возле села Мизин).

"Вы должны знать всю их программу, которую они изучают в школе. Потому что ребус разгадать, домашняя работа, это второй класс. "Древний человек, который жил на территории современной Украины 40-10 тысяч лет назад". Кроманьонец, вдруг что. Дальше: "Животное, на которое охотились кроманьонцы". Мамонт не подходит. "Украшение, найденное на Мизинской стоянке". Это я должна знать, что они читали, рассказывали в классе? Потому что мой ребенок не может запомнить с урока такие названия", – делится Козаченко.

Мама школьницы отметила, что решить задачу не помог и искусственный интеллект. В то же время, украинцы раскритиковали женщину. Они отмечали, что родители не должны выполнять домашнее задание за детей. Кроме того, пользователи соцсети подчеркивали, что программа "Интеллект" лучше Новой украинской школы, ведь дети выходят из нее более мотивированными и настроенными на обучение.

"Это не ребус, это кроссворд. И ответ на последний "огонь". Ну и вы не должны это решать, это задача для ребенка".

"Вообще не понимаю, когда родители делают домашнее задание за ребенка. Чтобы что? Какой смысл?"

"Очень классная программа. Закончили начальную школу по этой программе и сейчас в НУШе ребенок на "изи" учится".

"Пришли ко мне в 5 класс из младшей школы дети из Интеллекта и нушевцы. Это небо и земля! Интеллекты мыслят, очень мотивированы и настроены на учебу, нушевцы же первые два месяца были в шоке от того, что, оказывается, надо учиться, а не просто играть на уроке и хлопать в ладошки".

