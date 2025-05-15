'Вы не имеете права!' Украинская учительница поделилась методом, как заинтересовать учеников на уроке, и возмутила сеть

Учительница одной из украинских школ поделилась методом, благодаря которому можно заинтересовать учеников слушать на уроке. Однако шуточное видео возмутило сеть и вызвало массу гневных комментариев.

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В ролике, который педагог опубликовала в социальной сети TikTok, дети сидят спокойно, потому что над их телефонами нависает молоток. Пост собрал уже более миллиона просмотров и более тысячи комментариев, где в большинстве пишут о том, что учительница не имела право забирать личные вещи и угрожать их разбить.

"Вы не имеете права", "Учительница не имеет никакого права трогать вещи учеников. Попросить выключить телефон – да, но забирать – нет", – пишут возмущенные читатели.

Какая-то часть читателей поняла, что это был шуточный ролик:

"Это же юмор. Розыгрыш", "Люди шуток не понимают", – говорят они в комментариях.

Однако есть и те, кто поддерживает идею учительницы, указывая что она правильно сделала:

"Вот правильно!", "Дайте медаль этой учительнице", – оставляют комментарии подписчики.

"Если разобьете моему "гению", я вам конфеты подарю", – написал Василий Шутов.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал объяснение юриста, может ли школа ограничивать использование мобильных телефонов. По словам правозащитника Лилии Орел, школьникам могут запрещать применение мобильных телефонов в определенных случаях, или пользоваться ими только с разрешения педагогических работников.

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