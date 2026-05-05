'Вы поздравляете не меня, а мою должность...' Ликарчук высмеял привычку дарить цветы директорам школ и показал фото в стиле СССР

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук показал фото из кабинета директора школы, столы которого были заставлены букетами цветов. Таким образом он высмеял тенденцию поздравлять руководителей учебных заведений с профессиональным праздником.

Видео дня

Об этом специалист написал в заметке в Facebook. В комментариях пользователи сети поддержали взгляд Ликарчука. В частности, некоторые отметили, что даря цветы, родители поздравляют должность педагогов.

"Говорят, что 1 мая был день директора школы. Эта фотография сделана в этот день в кабинете одного из директоров. Как думаете, такое количество букетов это потому, что этого директора очень любят и уважают? Или по другой причине? Почему-то подумал, а мог бы на месте директора в окружении подаренных букетов сидеть Василий Сухомлинский? А потом выставить лично такую фотографию на всеобщее обозрение? Лицо директора на фотографии отрезал я. Специально. Речь не о конкретной личности. Речь о тенденции", – написал Ликарчук.

Украинцы отмечали, что подобные приветствия "доходят до маразма", в то же время такие ситуация происходят не везде. Тогда как некоторые говорили, что такие жесты свидетельствуют об уважении к директору.

"Когда-то говорила наша завуч: "Вы приветствуете не меня, а мою должность..." Видимо, ее правда".

"И очень хорошо, что вы отрезали фото, хотя тот человек себя точно узнает, и не только он! Боже мой, до какого-то глуповатого маразма это все доходит!"

"Никогда не выставляю цветы, которые мне дарят и как директору, и как человеку Зачем пытаться кому-то доказать, что ты классная? Если это так – люди тебе сами об этом скажут и этого будет достаточно без фото в Интернете".

"Но так не везде, поздравили в ФБ и общем чате, без фанатизма. Все зависит от того, как людей настроили".

"Хочется верить, что все-таки, уважают. И это от родителей, которые когда-то были учениками этой школы, а он был хорошим учителем".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине планируют ввести сертификацию директоров школ на знание государственного языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!