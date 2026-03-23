'Вы те учебники и программы видели? Это деградация учеников!' Украинцы бурно отреагировали на заявление Свириденко о НУШ

Новая украинская школа (НУШ) – это системный переход от постсоветской модели к современной системе образования, отвечающей актуальным требованиям. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым, где особое внимание было уделено реформе.

Видео дня

Украинцев возмутило такое заявление чиновницы. Под заметкой Освіта.ua они сетовали на качество учебников, а также на саму программу. По мнению родителей школьников, реформа приводит к деградации учеников. К тому же, по их словам, не всегда взрослые могут понять написанное в пособиях, что уж говорить о детях.

"Это спланированная программа деградации наших детей! Вы те учебники и программы видели? Там такое! Иногда сама, взрослый человек, читаешь и не можешь понять, что хотят от тебя, а ребенок тем более".

"Вы даже сами не понимаете, что такое НУШ. Это дорога в никуда! Жаль, что такую умную нацию уничтожают".

В то же время, некоторые указывали, что проводить реформы следует после завершения боевых действий, ведь дети подвергаются опасности. Большинство из украинцев отмечало, что несмотря на введение НУШ, ее принципы не вводятся полноценно в школах, дети получают набор знаний, однако не знают как его применять.

"Понятно, что реформы нужны! Тем более они введены еще в 2017 году. Но условия? Вы понимаете, что детям из одного уголка города в другой надо добраться? Воздушные, баллистика? Вы хоть немножко задумается над безопасностью наших детей! Все можно отсрочить! Никто не говорит забудьте о реформах! Просто подождать окончания боевых действий".

"На самом деле получается так, что НУШ – это безвозвратное разрушение образования. В программах НУШ ни один из принципов дидактики не выполняется, поэтому дети не получают системного образования, а лишь какой-то хаотичный набор фактов, формул, правил, которые не знают, как применить".

"Читаю комментарии и в шоке, ни одного положительного в сторону НУШ. Вообще не нравится, дети не учатся, а англ.язык то вообще отдельный вопрос, но никто с ним разбираться не хочет. Подписала бы все петиции только бы это НУШ где-то делось из нашего образования".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы обратились в Кабинет Министров с просьбой приостановить реформу НУШ для старшеклассников и гарантировать девятиклассникам возможность завершить обучение в своих школах. По их мнению, реформа усложняет доступ школьников к получению образования и может привести к тому, что многие заведения не будут иметь старших классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!