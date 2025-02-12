Вы точно себя узнаете: 5 фраз родителей, которые 'убивают' отношения с детьми

Большинство родителей даже не подозревают, что обычные, на первый взгляд, фразы могут разрушать доверие между ними и ребенком. Многие из них мальчики и девочки могут ежедневно слышать от своих мам и пап.

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Доверие между родителями и детьми формируется каждый день – через слова, действия и моменты, происходящие с ними. Эксперты в Instagram поделились пятью фразами, которые часто используют в семьях, что отдаляет взрослых и малышей друг от друга.

Ты еще маленький, ты еще ничего не понимаешь!

Когда ребенок слышит такую фразу, ему кажется, что его мнение не важно. Так, малыш начинает сомневаться в своих силах и перестает делиться идеями или переживаниями.

Вместо этого, эксперты советуют сказать: "Тебе еще нужно многое узнать, но ты уже многое понимаешь. Расскажи, что ты думаешь?".

Я тебе говорила, что так и будет!

В этот момент ребенок ощущает критику, а не поддержку. Ошибки становятся для малыша источником страха, а не обучением.

Вместо такой фразы, специалисты рекомендуют употребить следующие слова: "Мне жаль, что так произошло. Как ты думаешь, что можно сделать в следующий раз?"

Не придумывай, ничего страшного

Когда родители говорят такое малышу, его страхи и эмоции кажутся неважными. Это может вызвать закрытость и недоверие. Вместо этого, взрослым стоит сказать: "Я вижу, что ты напуган. Давай поговорим, что тебя беспокоит и найдем решение вместе".

Потому что я сказала!

Ребенку кажется, что его мнение не принимают во внимание и он вынужден просто подчиняться. Эту фразу можно заменить на: "Давай я объясню, почему так лучше. Если у тебя будут вопросы, мы обсудим их".

Оставь меня в покое, я занята

В этот момент ребенок думает, что он не важен для родителей. Это может удалить членов семьи друг от друга. Когда у взрослых есть какие-то важные дела, им лучше предупредить малыша, что они их завершат и смогут уделять время через несколько минут. Кроме того, следует подчеркнуть: "Мне важно знать, что тебя беспокоит".

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