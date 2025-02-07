Если дети грубят и огрызаются: известная американская психолог посоветовала родителям три фразы, которые помогут урегулировать ситуацию

Известная американская психолог Бекки Кеннеди поделилась фразами, которые помогают реагировать на грубость и дерзость детей. По ее словам, родители должны знать их независимо от возраста их сыновей и дочерей.

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По словам специалиста, такие слова помогут снизить напряжение и настроиться на положительное общение с ребенком. Украинец Виталий Голоунин, который делится жемчужинами о родительстве, сделал перевод советов в сообщении в Instagram.

Три фразы, которые помогут ответить на грубость детей:

1. "Я слышу тебя, и ты, должно быть, очень расстроен, чтобы так мне отвечать".

2. "Слушай, я знаю, что ты хороший ребенок, даже когда говоришь не очень хорошие вещи".

3. "Я уверена, что ты можешь сказать это мне иначе. Хочешь попробовать еще раз?"

Кеннеди уверяет, что некоторые родители могут подумать, что они так же отвечают грубостью. Однако это не так. Ведь это наоборот показывает взрослое поведение, а родители не вовлекаются в борьбу за власть.

По ее словам, сказать "Не смей так со мной разговаривать!", "Ты такой неуважительный!", "Сегодня без планшета", может быть гораздо приятнее в случае грубости от ребенка. Однако если мальчикам и девочкам отвечать грубостью, они станут еще более грубыми. А это неэффективно, ведь родители должны быть взрослыми.

"Я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Не позволяю ли я этим грубость? Нет, вы ведете себя как взрослый человек. Вы не втягиваетесь в борьбу за власть или эскалацию грубости. Да, может показаться приятным сказать: "Не смей так со мной разговаривать!", "Ты такой неуважительный!", "Сегодня без планшета!". Но если мы ответим грубостью, ребенок станет еще более грубым. Это неэффективно, мы должны быть взрослыми", – сказала Кеннеди.

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