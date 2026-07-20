'Вы тоже мыли пол и разносили еду в столовой?' Почему воспоминания о дежурствах в школах Украины обидели зумеров

Среди украинцев разгорелась дискуссия по поводу воспоминаний о дежурствах в школах. Так, под постом в Threads, где пользователь сети с ником speedy_gonzalesjj спросил, кто помнит дежурства, когда мыли пол или разносили еду в столовой, а кто уже относится к поколению зумеров.

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Большинство пользователей сети возмутило такое мнение, и в комментариях к посту они отмечали, что зумерам не 10 лет, чтобы они не помнили то время. Так, поколение Z – это люди, родившиеся с 1997 по 2012 годы, у которых тоже были кнопочные телефоны и радио, так что это не дети, которые в своей жизни не видели ничего, кроме гаджетов.

"Миллениалы, когда же вы поймете, что зумеры – это не пятилетние дети. Зумеры – это люди, родившиеся с 1997 по 2012 год. Представьте, у нас тоже было радио, кнопочные телефоны, еда, типа хлеба с сахаром. Мы тоже стояли под балконом и звали друзей, проводили детство без телефонов, выходили в 9 утра и возвращались в 10 вечера. Зумеры – это не дети, которые ничего, кроме Roblox и всяких кринж мемов, не знают. Хватит уже позориться".

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"Если бы мне давали гривну каждый раз, когда люди путают зумеров с поколением альфа, я была бы богатой".

В то же время другие украинцы делились воспоминаниями о дежурствах. Так, многие говорили, что обожали дежурить у входа, где за опоздание можно было отобрать дневник у школьника, или же в столовой, потому что там можно было вместо урока заняться уборкой и ещё и получить еду. Также некоторые рассказывали о доске, где размещали информацию о нарушителях,

"Самыми классными были дежурства в столовой, потому что там можно было вместо одного урока заниматься уборкой, а за это ещё и булочку давали. Еще были дежурства у входа, где у опоздавших собирали дневники. А потом вместо первого урока разносить их обратно с замечанием".

"Делали замечания тому, кто бегал. А самая страшная фраза была "записан". Потому что в понедельник утром в школе была линейка, и там зачитывали фамилию нарушителя и его проступок".

"Когда я училась в школе в 90-х (я закончила школу в 1995 году), когда мы дежурили в столовой, вообще не ходили на уроки, приходили в школу в повседневной одежде, а не в школьной форме, как нам завидовали те, кто не попал на дежурство в столовую, классные были времена".

"А в конце недели делали "стенгазету нарушителей": кто бегал, кто без школьной формы… Мы ее называли "Доска почета".

"Мы с вечера распределяли, кто дежурит в столовой, а кто на этаже. В столовой брали дни, когда было по 7 уроков и ещё какие-то дополнительные. Нам было в кайф смотреть, когда тебя раньше отпускают, и пофиг, что ты воняешь манкой или котлетой, зато ты идешь домой, а они на уроках".

Напомним, что Санитарный регламент для школ, вступивший в силу с 1 января 2021 года, изменил правила уборки школой учащимися. Если раньше ученики 2-4 классов могли убирать территорию школы, а ученики 5-12 классов – заниматься генеральной, ежедневной и текущей уборкой, то новый регламент этого не допускает, а лишь устанавливает правило, согласно которому школьники должны содержать свое рабочее место в чистоте и убирать за собой мусор. При этом работа по самообслуживанию должна проводиться при участии педагогических и/или медицинских работников и не превышать 1 час в неделю.

Ученики 5-12 классов могут поливать растения и проводить влажную уборку без использования моющих и дезинфицирующих средств поверхностей учебных помещений (кроме окон и пола). Школьникам запрещается выполнять работы, опасные для их жизни и здоровья, в частности те, в результате которых они могут заразиться инфекционными заболеваниями.

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