Выборы ректора Львовской политехники: два кандидата сняли свои кандидатуры. Что известно

12 марта в Национальном университете "Львовская политехника" пройдут выборы ректора. С начала на должность претендовало восемь кандидатов, однако двое из них отказались от дальнейшего участия. В последний раз руководитель вуза менялся в 2007 году.

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Об этом сообщил председатель организационного комитета Владимир Атаманюк в интервью Суспільному. Свои кандидатуры сняли учёный Андрей Дидык и первый проректор университета Олег Матвийков.

Поэтому будут выбирать руководителя вуза из шести претендентов на эту должность. Среди них:

Юрий Рашкевич – доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий издательского дела Института компьютерных наук и информационных технологий "Львовской политехники". Эксзамминистра образования и науки с июня 2017 года по сентябрь 2019 года. С 1991 по 2017 год – проректор по научно-педагогической работе и международным связям в вузе.

Назар Подольчак – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового менеджмента Института администрирования, государственного управления и профессионального развития Львовской политехники. Почётный посол Львова.

Александр Березко – кандидат технических наук, доцент кафедры социальных коммуникаций и информационной деятельности Института гуманитарных и социальных наук, председатель Совета молодых ученых.

Зиновий Блихарский – доктор технических наук, профессор кафедры строительных конструкций и мостов, руководитель Института строительства и инженерных систем. Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры за реставрацию и приспособление памятника архитектуры XIV-XVIII веков.

Наталья Шаховская – доктор технических наук, профессор, основатель кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий. Также работает гостевой профессором в высших учебных заведениях Польши.

Дмитрий Симак – доктор технических наук, доцент, преподаватель кафедры гражданской безопасности и инженерии во Львовской политехнике. Ведет активную политическую деятельность.

Будут выбирать ректора преподаватели учебного заведения и избранные представители из числа студентов. Выборы будут проходить путем тайного голосования. Победитель должен набрать 50+1 голос.

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