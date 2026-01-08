'Вычисли цепочкой по кругу'. Задание для 2 класса разделило сеть: почему украинцы 'набросились' на маму школьницы

Маму второклассницы Марину Фиалковскую раскритиковали из-за задания по математике. Так, в упражнении детям нужно было вычислить по кругу, однако женщина не могла понять, что это значит. Несмотря на то, что дочь пыталась объяснить возможный вариант решения задачи, ее мама не могла с ним справиться.

В заметке в TikTok Фиалковская спрашивала, что нужно делать: добавлять или вычитать, ведь этого не было указано в задаче. Впоследствии, с помощью двух дочерей ей удалось понять, как решается пример для 2 класса.

"Что значит вычисли цепочкой по кол? Это добавить все эти выражения, или как? Видимо, надо сложить эти все выражения, но ведь не написано добавить. Что делать? Но вы же больше 100 еще не считаете. Здесь получится больше ста. Как-то совсем не ясно написано", – жаловалась женщина.

В комментариях под сообщением пользователи соцсети ее раскритиковали, отметив, что подобные выражения изучались еще давно в школе, а не появились недавно. Поэтому маме девочки нужно было лучше учиться, если она не может вспомнить такие простые задачи по математике. Кроме того, украинцы говорили, что учитель в классе всегда объясняет, как выполнять те или иные упражнения, а затем дает домашнее задание на закрепление. Именно поэтому возникает вопрос к тому, слушает ли ребенок на уроке педагога.

"Да еще я в школе училась, были такие задания, а училась я еще "при царе Горохе". Что там не понятно?"

"Дети все решили, еще раз подтверждает, что родители учатся вместе с детьми, потому что забыли, а такое и в программе 1996 года было, я помню".

"Нужно включать логическое мышление, во-первых. Во-вторых они в классе (в школе) выполняют подобные примеры и учитель объясняет. Надо быть внимательном на уроках".

"Я была во втором в классе в 1998 году и уже тогда было такое же задание. Наверное кому-то надо было тогда учиться!"

"Ребенок был в школе. Им точно говорили, что значит "цепочкой по кругу".

"Это всегда было бы в школе".

"Потому что не надо помогать. Родители не должны помогать. На то есть учитель. Если не понятно, пусть задает вопросы".

