Выехали за границу, но получают украинское образование: опубликована обнадеживающая статистика по школьникам Донецкой области

Директор Департамента образования и науки Донецкой областной администрации Татьяна Сидашева рассказала, сколько детей, выехавших за границу, продолжает обучение в украинских школах. По ее словам, в настоящее время получают образование в регионе 90 тысяч школьников, 26 тысяч из которых находятся в других странах.

Об этом руководитель службы рассказала "Суспільному". Она отметила, что в этом учебном году нет потери контингента, ведь родители понимают важность украинского образования.

По словам Сидашевой, 33 тысячи учеников остаются на территории области, 29,5 тысячи уехали в другие регионы Украины, 26 тысяч школьников продолжают обучение из-за границы.

Сейчас, как заверила руководитель департамента, работают все 275 учебных заведений Донецкой области. Учеников обучают онлайн. Также в регионе функционирует 44 образовательно-консультационных пункта, куда школьники могут обратиться за помощью в учебе.

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