"Выглядит лучше, чем моя дипломная работа!" Книга третьеклассника о землетрясениях на 27 страниц поразила интернет
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Мама третьеклассника Алена Кара показала сделанную собственноручно 27-страничную книгу своего сына о природных катаклизмах. Мальчик учится в американской школе и ответственно подошел к выполнению задания.
В посте в Instagram женщина показала, какие иллюстрации её сын нарисовал в книге. В конце мальчик написал о себе, указав, что не любит конфеты Tootsie Roll и сыр. Также школьник добавил словарь терминов, которые он использовал, и ресурсы, которыми он пользовался при написании книги.
"Здесь нарисованы иллюстрации, главы о том, что происходит, как происходит землетрясение, как движутся тектонические плиты, что происходит с людьми, которые становятся жертвами этих природных явлений: извержения вулкана, цунами и тому подобное. Он рассказал о каком-то серьезном землетрясении, унесшем жизни многих людей, и о том, какой ущерб оно наносит", – рассказала мама школьника.
Пользователей сети поразила работа мальчика. Многие поддержали мнение, что иллюстрации третьеклассника выглядят лучше, чем дипломные работы некоторых студентов. Кроме того, украинцы подчеркивали академическую честность мальчика и его талант.
"Вау! Какая потрясающая работа! И особенно для ребёнка из 3-го класса. Мы все в Интернете гордимся вашим сыном, такой молодец, просто невероятно".
"Я, как филолог, просто в восторге. Получилась концептуальная книжка, да еще и с первоисточниками – для третьего класса это просто невероятно".
"Ребенок еще и академически добросовестный: в библиографии указаны источники, авторы… Все как положено".
"Как художник скажу, иллюстрации супер, особенно впечатляет стильная обложка, задник и первые страницы оранжевые, уверенно, и, кстати, все страницы по композиции хорошо сбалансированы, желаю автору творческих успехов!"
"Вау, круто. Я тоже когда-то делала свою книгу. Но тогда это был очень упрощенный вариант, а здесь – настоящий профессионализм".
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