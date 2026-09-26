Выпускники часто путаются: что такое "фільварок" и как правильно ответить на НМТ

Устаревшие и редко употребляемые слова могут стать камнем преткновения не только на НМТ по украинскому языку, но и подвести школьника в блоке по истории Украины. Примером такого слова может служить существительное "фільварок".

О том, какую ошибку из-за него допускают выпускники, рассказала в своём TikTok репетитор по истории Юлия Грабец. Она показала задание, в котором нужно было определить, формой хозяйствования какого слоя населения является этот самый "фільварок": казаков (А), крестьян (Б), мещан (В) или шляхты (Г).

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно правильно понимать значение слова "фільварк". Согласно словарям, так называли частное сельское хозяйство, которое производило продукцию для сбыта – зерно, мясо, рыбу и т. д. – и опиралось на панщину.

"На "фільварках" работали крестьяне. Но хозяйничали, то есть управляли там, наводили порядок, шляхтичи – их владельцы. Поэтому правильный ответ – Г", – подытожила Грабец.

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