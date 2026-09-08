Почему нельзя говорить "ликбез" и при чем здесь СССР

Недавно мы рассказывали, почему не стоит называть любое признание "камінг-аутом", а любую причину для сильной эмоциональной реакции – "тригером". Сегодня поговорим о термине "лікбез", которым мы привыкли называть объяснение чего-либо, нередко каких-то совершенно элементарных вещей.

Некоторые лингвисты считают это слово стилистической ошибкой. Причем не только с точки зрения украинского языка как такового. Это слово также является советским анахронизмом.

Начнем с истории самого термина. Слово "ликбез" является сокращением от русского словосочетания "Ликвидация безграмотности". Такое название носила масштабная государственная кампания, развернутая в Советской России после революции, а впоследствии распространенная на весь СССР. Ей официально положил начало декрет от 26 декабря 1919 года, который обязывал неграмотных людей в возрасте от 8 до 50 лет учиться читать и писать. Для этого создавались специальные школы и пункты "ликбеза", готовили учителей и издавали учебники. Кампания особенно активно проводилась в 1920-1930-х годах и стала частью масштабной перестройки системы образования в СССР

Вскоре у этого вполне конкретного термина появилось и переносное значение. Слово "ликбез" стали употреблять не только в отношении обучения грамоте, но и в отношении краткого ознакомления с любой темой. То есть если человеку объясняли базовые вещи, которых он не знал, это называли "ликбезом". Часто в саркастическом, пренебрежительном ключе, чтобы дать человеку понять, что он не понимает элементарного.

При этом в советской Украине, где проводилась так называемая коренизация, эта кампания называлась "Ліквідація неписьменності", а сокращенно – "лікнеп". Ведь речь шла конкретно о "неписьменності" – неумении людей именно читать и писать. "Безграмотність" – это более широкое понятие. Оно включает не только неграмотность как таковую, но и отсутствие знаний основ какой-либо науки, области знаний.

Именно поэтому справочники рекомендуют: если вам хочется употребить этот термин, лучше отдать предпочтение варианту "лікнеп". По крайней мере потому, что частица "-неп" в нем говорит нам больше, чем частица "-без", которая по сути является просто предлогом. Хотя, насколько в вашей речи нужен сугубо советский термин, да еще и с таким саркастическим контекстом, вопрос риторический.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в НМТ по украинскому языку попал советский канцеляризм "поставити на вид", который к тому же является русизмом.

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