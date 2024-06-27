Выпускники сидели до 22.30. Вакуленко рассказала о рекордном дне сдачи НМТ-2024

В один из дней проведения Национального мультипредментного теста (НМТ) в 2024 году поступающие находились во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) с утра и до 22:30. Несмотря на то, что участников экзамена просили прекратить оценивание и принять участие в дополнительной сессии, выпускники отказались от такого предложения и сидели рекордное количество времени.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Освіта 24. Она отметила, что в случаях непредвиденных ситуаций, когда экзамен прерывается более чем на 2,5 часа, поступающие могут принять участие в дополнительной сессии. Однако, по ее словам, не все школьники хотят пользоваться этим правилом.

"У нас была одна ситуация, когда участники с утра работали до 22:30 из-за нескольких проблем. Их несколько раз просили прекратить оценивание и написать заявления на дополнительную сессию. Но эти участники НМТ на такое не согласились", – говорит Вакуленко.

"Если сложилось так, что непредсказуемая ситуация длится более 2,5 часов, то поступабщие имеют право принять участие в дополнительной сессии оценивания. Они об этом знают, но не всегда соглашаются на такую отсрочку, ведь не готовы ждать и хотят получить результат в это же день", – добавляет она.

Чиновница отметила, что организаторы остались с поступающими в ТЭЦ и поддерживали их, пока они не завершили сдачу экзамена.

"Организаторы в этом экзаменационном центре остались, работали и поддерживали участников и готовы были оставаться до последнего участника для решения всех проблем", – подчеркнула директор УЦОКО.

Она сказала, что сейчас в стране сложная ситуация с электроэнергией, так что в случае отключения света участники НМТ ждут решения этого вопроса.

Ранее OBOZ.UA писал, что поступающие, сдающие НМТ в 2024 году, должны выложить все технические устройства перед входом в аудитории. Именно для этого во временных экзаменационных центрах в этом году вернули практику помощи работников полиции и установили металлоискатели..

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