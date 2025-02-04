Выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят: как ее оформить, какие документы нужны

Поступающие в 2025 году для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) должны оформить ID-карту. Это требование обязательно для всех участников экзамена, которые не имеют паспорта гражданина Украины.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отметили, что срок изготовления ID-карты составляет 20 рабочих дней, поэтому поступающим нужно заранее позаботиться о ее оформлении. Ведь регистрация для участия в НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля 2025 года.

Оформить ID-карту можно в:

Подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства;

Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Центр обслуживания "Паспортный сервис".

Для оформления ID-карты поступающими нужно предоставить перечень документов. В частности:

Свидетельство о рождении или документ, который подтверждает факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства.

Паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе от его получения.

Выписка из реестра территориального общества о регистрации места жительства (при наличии).

МОН подчеркнуло, что оформление первого паспорта гражданина Украины безвозмездно.

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