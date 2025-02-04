Выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят: как ее оформить, какие документы нужны
Поступающие в 2025 году для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) должны оформить ID-карту. Это требование обязательно для всех участников экзамена, которые не имеют паспорта гражданина Украины.
Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отметили, что срок изготовления ID-карты составляет 20 рабочих дней, поэтому поступающим нужно заранее позаботиться о ее оформлении. Ведь регистрация для участия в НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля 2025 года.
Оформить ID-карту можно в:
- Подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства;
- Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Центр обслуживания "Паспортный сервис".
Для оформления ID-карты поступающими нужно предоставить перечень документов. В частности:
- Свидетельство о рождении или документ, который подтверждает факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства.
- Паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе от его получения.
- Выписка из реестра территориального общества о регистрации места жительства (при наличии).
МОН подчеркнуло, что оформление первого паспорта гражданина Украины безвозмездно.
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