Выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят: как ее оформить, какие документы нужны

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
117
Выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят: как ее оформить, какие документы нужны

Поступающие в 2025 году для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) должны оформить ID-карту. Это требование обязательно для всех участников экзамена, которые не имеют паспорта гражданина Украины.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отметили, что срок изготовления ID-карты составляет 20 рабочих дней, поэтому поступающим нужно заранее позаботиться о ее оформлении. Ведь регистрация для участия в НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля 2025 года.

Оформить ID-карту можно в:

  • Подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства;
  • Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • Центр обслуживания "Паспортный сервис".
Выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят: как ее оформить, какие документы нужны

Для оформления ID-карты поступающими нужно предоставить перечень документов. В частности:

  • Свидетельство о рождении или документ, который подтверждает факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства.
  • Паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе от его получения.
  • Выписка из реестра территориального общества о регистрации места жительства (при наличии).

МОН подчеркнуло, что оформление первого паспорта гражданина Украины безвозмездно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, с какими болезнями освобождают от прохождения НМТ в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВступительная кампания-2025Образование в УкраинеНациональный мультипредметный тест