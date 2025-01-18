Выпускница 6 раз не могла забрать диплом: вокруг престижного университета Украины разгорелся скандал

Выпускница Киевского столичного университета имени Михаила Драгоманова Наталья Шиповская 6 раз не могла забрать диплом об окончании вуза. Каждый раз в документе оказывались ошибки.

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Об этом Шиповская рассказала в интервью Сніданок з 1+1. По ее словам, сначала было неправильно указано имя, а после его исправления не совпадал номер диплома с приложением. Следовательно, у женщины возникали проблемы с аккредитацией в международной организации, где она сейчас учится.

Она также поделилась, что сначала, когда ошибка появилась при получении диплома бакалавра, не стала спорить. Ведь учебное заведение пообещало, что когда студентка будет иметь документ о получении степени магистра, все будет исправлено.

"Я эту таблицу присылала на редактирование три раза. У меня Наталья на украинском, не Наталия, нет "и" и на транслитерации оно "ай"(і) не игрик(y). Прихожу забирать свой документ, они мне напечатали с игриком", – делится женщина.

Она не хотела забирать документ с ошибкой, поэтому написала заявление на исправление и позвонила через несколько дней, чтобы забрать диплом. Однако получила ответ, что его не печатали, ведь там нет ошибки. Студентка отметила, что неточности были не в самом дипломе, а в приложении к нему.

"Основные ошибки были либо в имени – либо в дипломе, либо в приложении, и перепечатывали опять же с этими же ошибками. Или последняя, это был номер: неверно вписали номер в приложении бакалавра. Отличался номер на титульной странице и те, которые внизу, которые должны дублироваться. У меня сейчас идет аккредитация в международной организации, это обучение и мне нужны эти документы", – поделилась Шиповская.

Руководство учебного заведения отказалось давать комментарий по ситуации, однако в письменном ответе отметили, что заместитель декана по учебно-методической работе допустила ошибку в номере. Ее исправили, а работница получила предупреждение о личной ответственности.

В то же время генеральный директор директората высшего образования Украины Олег Шаров отметил, что ситуацию может взять на контроль Государственная служба качества образования, однако если выпускница обратится к образовательному омбудсмену и предоставит все необходимые факты о нарушении его прав.

"Это может стать полномочиями Государственной службы качества образования. Разве что эта выпускница напишет письмо образовательному омбудсмену и изложит все факты, которые могут влечь нарушение ее прав. Это вопрос полностью университета. Если университет решает этот вопрос, здесь нет предмета для проверки", – сказал Шаров.

Сама же выпускница говорит, что подавать заявления в университет не планирует, ведь длительное получение дипломов истощило ее.

В то же время, по словам юриста Ярослава Лысенко, в таких случаях нужно письменно обращаться в приемную учебного заведения и верно указывать свои данные в документах при поступлении.

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