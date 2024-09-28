'Вырастешь – узнаешь': психолог назвала 5 фраз, которые не стоит говорить ребенку

Те или иные фразы родителей могут огорчить ребенка или поселить в него неуверенность в себе, поэтому эксперты по воспитанию советуют тщательно подбирать слова в общении с детьми. Важно сохранять спокойствие и не говорить то, о чем впоследствии можете пожалеть.

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Детский психолог Екатерина Сердюк на своем аккаунте в социальной сети Instagram поделилась 5 фразами, которые не стоит говорить ребенку.

"Ты меня разочаровала". Такие слова могут привести к тому, что у ребенка будет падать самооценка и внутренняя мотивация что-то делать. Кроме того, может появиться страх, что эта фраза снова прозвучит в ее адрес. Поэтому ребенок будет выбирать ничего не делать, потому что может не получиться и придется слышать эти слова.

"В твоем возрасте я уже умел это делать". Если вы рассказываете ребенку о своих успехах, то не следует этим хвастаться, советует эксперт. По ее словам, стоит делиться опытом, рассказывать, как преуспевали, с какими проблемами сталкивались и что испытывали в это время.

"У тебя нет к этому способностей". После таких высказываний у ребенка может снизиться самооценка и исчезнуть желание добиваться успеха. Вместо этого может появиться комплекс неполноценности. Психолог советует не акцентировать внимание на слабостях, а вдохновлять детей к чему-то новому, стимулировать их в достижении успеха и поддерживать.

"Вырастешь – узнаешь". Эксперт пишет, что дети познают мир, а такими словами взрослые просто отмахиваются от ответа, не желают предоставить информацию проще, доступнее. Это приводит к тому, что ребенок перестает спрашивать и интересоваться чем-либо. Взрослым следует поддерживать интерес к познанию мира. Если не знаете ответа на вопросы, скажите, что поищете в книге или интернете, а потом расскажете.

"Как же ты мне надоел". Эта фраза унижает ребенка. Взрослому следует объяснять свои чувства и акцентировать внимание на действиях, а не на личности.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев, объяснил, как разное отношение к детям может испортить им жизнь.

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