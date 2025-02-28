Высшее образование в оккупации: МОН определило специальности, которые не будут признавать в Украине

Министерство образования и науки Украины определило перечень специальностей, по которым результаты обучения, полученные на временно оккупированных Россией территориях, не подлежат признанию. Проект отправили на рассмотрение Кабинета министров.

Видео дня

Об этом сказал глава МОН Оксен Лисовой во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 28 февраля. Речь идет о военных и юридических специальностях, а также специальностях, связанных с кибербезопасностью, государственной безопасностью и богословием.

Дипломы других специальностей, полученные в высших учебных заведениях в оккупированных городах, будут признаваться украинским образовательным ведомством.

По словам Лисового, сейчас идет работа над доработкой проекта с секретариатом правительства.

"Положением предусмотрено определение перечня специальностей, которые не будут признаваться в Украине. Это специальности, относящиеся к военным специальностям, права, кибербезопасность, государственная безопасность, богословие. Все остальное признаваться будет", – сказал министр.

По его словам, результаты обучения на магистерском уровне также не подлежат признанию в соответствии с определенными специальностями.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 тысячи абитуриентов из временно оккупированных территорий и прифронтовых местностей поступили на бакалавриат в 2024 году. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, это достаточно значительные показатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!