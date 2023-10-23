Высшее образование в Украине ждут фундаментальные изменения: заочки не будет, а студенты сами будут выбирать, сколько учиться

Правительство утвердило законопроект о нововведениях в системе высшего образования. Теперь студенты смогут выбирать, сколько будет продолжаться обучение, и те дисциплины, которые действительно их интересуют.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram -канале. Студенты также смогут поменять специальность на другую после 1-2 курса.

Главной целью обновлений стала оптимизация образования и приближение к европейским стандартам. "Теперь у студентов будет больше свободы действий", – написал Федоров. Детальнее об изменениях читайте в нашем материале.

Срок обучения

Вступившие на контракт студенты получат возможность самостоятельно регулировать продолжительность обучения. К примеру, можно будет получить бакалаврскую степень образования за три года, вместо четырех. Или наоборот – за шесть лет. Это нововведение поможет в формировании удобного графика, если студент работает или хочет сосредоточиться на определенных предметах.

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Выбор специальности

Студенты смогут выбрать специальность в области, на которую они поступали. Это предоставит им больше времени для того, чтобы определиться с будущей профессией. 1-2 года поступающие будут изучать общеобразовательные предметы, а затем смогут выбрать конкретное направление.

Дистанционная форма обучения

Дистанционная форма обучения заменит устаревшие форматы как заочные и вечерние курсы. Дистанционка показала себя более эффективной, чем купленный диплом и образование "для галочки". С таким форматом студенты будут самостоятельно выбирать время и место для занятий.

Аудиторные занятия

Большинство занятий в кредите ЕКТС шли на самостоятельную обработку студентами. Однако с нововведениями количество часов будет определено на лекционных или практических парах.

Выборочные курсы

Выборочных курсов станет меньше для регулируемых специальностей, таких как право, медицина, военная служба. Однако нерегулируемые специальности, как филология, финансы, кибернетика получат больше свободы действий в этом плане.

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