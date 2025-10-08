'Взрослый мужчина самоутверждается за счет 10-летней девочки'. В сети вспыхнула дискуссия из-за стиля общения учителя

Мама пятиклассницы пожаловалась на учителя, который, по ее словам, проявил пассивную агрессию к ее дочери. В частности, в общем чате ребенок спросил, на какую тему нужно написать реферат, на что педагог ответил, что школьница была на уроке и должна это знать.

Историей женщина поделилась в Тhreads. Она подчеркнула, что дети сейчас учатся в сложных условиях из-за воздушных тревог, шахедных атак и отсутствия электроэнергии. Мама девочки также отметила, что в учебном заведении отказались от бумажных дневников, а вместо них ввели электронные, однако они работают не слаженно, а учителя часто не дублируют задания.

"В шоке от стиля общения некоторых учителей. Простой вопрос, который требует простого ответа. Нет, этот взрослый мужик вы***тся и самоутверждается за счет 10-летней девочки. Я не зарисовывала его фамилию сознательно. Дети учатся в нечеловеческих условиях: постоянные тревоги, над школой и домом кружат дроны и "Шахеды", город пылает каждый день, электричества нет. Дети в максимальном напряжении, а этот умник не может повторить тему", – написала мама школьницы.

По ее словам, по каждому предмету для учеников создали отдельные группы в вайбере, что рассеивает внимание детей. В то же время педагог не написал задание в группе, изложил его только устно, а по просьбе ребенка не повторил.

"Создали по каждому предмету отдельные группы в вайбере. Представьте, сколько тех группок и насколько это рассеивает внимание. Часть задач ребенок просто не видит, а учителю впадлу продублировать. Посмотрела группу по этому предмету – записанного задания нет. Оно было сказано только устно. И при этом учитель так и не написал тему по просьбе ребенка", – добавила женщина.

Украинцы по-разному отреагировали на сложившуюся ситуацию. Так, некоторые из них указывали, что учитель не обязан отвечать во внеурочное время, а пятиклассники должны уже быть более ответственными. Кроме того, ребенок может носить с собой дневник и записывать туда домашнее задание.

"Люди просто офигели. Учитель не обязан ничего никому писать во внеурочное время. Мама пишет о пассивной агрессии, закидывает умными терминами, а по сути, лишь выставляет на смех себя и своего ребенка. Ребенок в 5-м классе сам может справиться в уточнении д/з, написать друзьям и т.д.".

"Если бы мне писали в мое нерабочее время, я бы тоже не отвечала. По дневникам: а что мешает себе его иметь? Или же в блокнот записывать?"

В то же время среди пользователей соцсети нашлись учителя, которые поддержали маму школьницы, указывая, что дети могут что-то забывать и переспрашивать, а для педагога нет проблемы повторить.

"Я вас поддержу как учительница. Мои дети могут переспросить у меня что угодно и когда угодно, никакой проблемы в этом не вижу. Сразу отмечу, что ни дети, ни родители этим "правом" не злоупотребляют".

"Я, если сказала д/з вслух, но забыла записать в электронном дневнике, считаю, что я ничего не задавала детям. Потому что это мои проблемы, что я не написала это, а не детей. Никто ничего не обязан помнить на слух. Тем более во время войны, когда дети рассеяны".

"Я в прошлом педагог. Я в шоке. Учитель должен записать тему на доске, сказать, чтобы дети записали в дневниках (если их нет, то в тетради). И обязательно выложить д/з онлайн, если у вас не создан классрум, тогда в мессенджере. Обратитесь к директору, чтобы конкретно урегулировать вопрос относительно д/з на весь год".

