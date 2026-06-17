'Я бы на вашем месте вернула родителям деньги': сеть озадачил совет репетитору, чья ученица провалила НМТ

В соцсетях разгорелась дискуссия после публикации репетитора по математике, получившей неожиданный совет после того, как одна из её учениц провалила Национальный мультипредметный тест (НМТ). В комментариях ей порекомендовали задуматься над тем, чтобы вернуть родителям деньги за обучение.

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Пользовательница Threads Нелия Ковалько опубликовала скриншот своего общения на эту тему с комментатором и спросила, что по этому поводу думают ее подписчики. "У меня есть свое твердое мнение по этому поводу, но интересно послушать ваше", — написала она.

В ответ многие комментаторы обратили внимание на то, что других преподавателей не заставляют возвращать средства за обучение. Например, это касается преподавателей автошкол или педагогов общеобразовательных учебных заведений.

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К тому же подписчики указали, что ответственность за результаты НМТ лежит на абитуриенте, который его сдает. Ведь его задача – усвоить изложенный материал, а не просто отсидеть время занятия. Зато задача преподавателя – доступно объяснить материал и дать необходимые упражнения для его закрепления.

Отдельно в комментариях пояснили, что услуги, результатом которых является материальный предмет, принципиально отличаются от образовательных услуг. Поэтому и сравнивать их, в том числе с точки зрения возврата средств, некорректно.

Кстати, с точки зрения украинского законодательства репетитор действительно не обязан гарантировать ученику результат и, соответственно, нести за него ответственность. Законы регулируют именно процесс предоставления данной услуги. То есть нанятый преподаватель должен качественно предоставлять заказанные у него услуги, в полной мере информировать о них и не нарушать договоренностей со своими клиентами.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение учительницы, почему школа не должна готовить детей к НМТ.

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