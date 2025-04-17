'Я бы не пошел к такому врачу'. Учитель и нардеп устроили дискуссию из-за доступности высшего образования в Украине

Учитель начальных классов Антон Атаманчук считает, что высшее образование должно быть доступным не для каждого выпускника школы. В частности, он отметил, что если ребенок хочет учиться на врача, однако не набрал достаточного количества баллов на вступительных экзаменах, то возникает вопрос, сможет ли он стать квалифицированным специалистом. Сам педагог сказал, что не пошел бы к такому врачу.

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В то же время член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в подкасте Литера отмечает, что если высшее образование будет доступным не для всех, то выпускники начнут выезжать на обучение за границу. Кроме того, он говорит, что есть категория абитуриентов, имеющих право на государственную поддержку, в частности дети погибших воинов.

"Что делать, если ребенок погибшего воина выпускается, хочет в заведение высшего образования, но не набирает минимально проходной балл? Как мы должны поступить? У нас есть обязательства перед этим ребенком, перед этими родителями. Потому что высшее образование – это ценность, которую может дать государство. Но будет ли правильно давать эту ценность, если ребенок не будет тянуть. А если ребенок на врача хочет пойти: у меня 140 баллов я хочу пойти на врача, и мы государством хотим поддержать", – говорит Грищук.

"Я не хочу лечиться у такого врача. Извините, кем бы не был отец и как бы мы не были ему благодарны за то, что он сделал, за мужество, за выносливость, за все на свете. Как бы ни было жаль этого ребенка, который потерял этого отца, каким бы ни было желание помочь этому ребенку, надо подумать о том, как тогда этот человек будет врачом", – отмечает Атаманчук.

По словам Грищука, любой ребенок, имеющий льготы на поступление, должен получить государственную поддержку. В частности, если ученик не преодолеет порог, ему необходимо обеспечить подготовительный курс, чтобы он мог поступить через год. В то же время депутат согласился с учителем в том, что нельзя допускать тех школьников, у которых нет минимума знаний для получения высшего образования.

"Есть огромное количество вещей, которые влияют на формирование государственной политики, которые тоже чрезвычайно важны. Необходимо найти правильный баланс и между интересами государства, там где высшее образование – это что-то, а не просто имитация. Где специалист-врач, получивший высшее образование, – это человек, к которому не страшно идти. И тем, чтобы люди не уезжали, и тем, чтобы люди получили помощь от государства, которую их семья заслуживает", – добавил Грищук.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники, которые попадают в высшие учебные заведения после школы, имеют низкий уровень знаний. В этой связи в течение первого года обучения им приходится наверстывать определенные программы, повторяя школьный материал.

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