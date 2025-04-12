'Я бы никогда не отдала своего ребенка к такой учительнице': сеть всколыхнула новая дискуссия

Учительница начальных классов одной из школ Киевской области Алла Козенко опубликовала видео, под которым началась новая дискуссия. В ролике педагог обратилась к родителям, которые любят употреблять фразу "Я бы никогда не отдала своего ребенка к такой учительнице".

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Алла Козенко предложила посмотреть на обратную сторону этой ситуации – что право выбрать учителя у родителей и учеников есть, а вот педагог не может выбирать, кого из учеников он хотел бы учить. Пользователи в комментариях разделились на две категории – кто поддержал автора, а кто раскритиковал.

"Давайте рассмотрим, кто же такая учительница, которую хотят или не хотят выбирать. Она, в первую очередь – человек. Со своими эмоциями, предпочтениями и жизнью. И тоже хочет иметь право выбора, но в сегодняшних реалиях учителя не могут выбирать для себя, какого ребенка они хотели бы учить, а какого нет", – говорит она в видео и спрашивает зрителей, выбрала бы эта учительница учить вашего ребенка, если бы имела такую ​​возможность?

Некоторые пользователи под постом критикуют учительницу, говоря о том, что она не имеет права выбирать себе учеников, потому что это ее работа – найти подход к каждому ребенку. Кто-то предлагают пойти работать в частную школу или вообще делает вывод, что автору следует сменить профессию.

И все же, большинство пользователей в комментариях поддержали Козенко, соглашаясь с ее мнением.

"Ответ очень точный. Иногда смотришь на некоторых детей и возникает мысль "Как, дитя, тебя воспитывают родители, если вообще воспитывают, судя по твоему поведению и действиям".

"А действительно, у учителя или воспитателя никто не спрашивает, хотят ли они, чтобы тот или иной ребенок был у них в классе или группе, но у них нет такого выбора", – пишут в комментариях.

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