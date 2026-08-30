"Я хочу пойти в школу". Где сейчас "Девочка с большими глазами" с фото 1991 года, покорившего весь мир

В 1991 году фотограф Се Хайлун сделал в сельской школе китайской провинции Аньхой черно-белый снимок восьмилетней девочки. Ребенок сидит за партой, держит в руке карандаш и смотрит прямо перед собой огромными глазами. Снимок, получивший название "Я хочу пойти в школу", изменил жизнь многих детей в Китае.

Как пишет издание South China Morning Post, девочку, которая в тот день попала в кадр, зовут Су Миньцзюань. Она родилась в 1983 году в деревне Чжанвань уезда Цзиньчжай провинции Аньхой в крестьянской семье. На момент съемки она училась в первом классе местной начальной школы.

Се Хайлун в то время фотографировал детей из бедных районов в рамках работы над проектом Project Hope. Его целью было поддержать детей, которые из-за финансовых трудностей в семье рисковали бросить учебу. Во время посещения школы он обратил внимание на Су и сделал её портрет.

Позже именно этот кадр начали использовать для продвижения Project Hope. Фотографию перепечатывали в газетах, журналах и на плакатах, а Су Минцзюань стала известна как "Девочка с большими глазами". По данным китайских источников, сама Су узнала о фотографии лишь через несколько лет после съемки, когда увидела ее в газете.

Для семьи Су обучение действительно было немалым финансовым бременем. В начале 1990-х ее родители зарабатывали рыболовством, разведением шелкопрядов, свиноводством, земледелием и другой сельской работой. Плата за обучение и школьные принадлежности составляла около 60-70 юаней за семестр. Сама Су позже говорила, что без помощи, которая поступила после публикации фотографии, она, возможно, не смогла бы продолжить образование.

После того как фотография стала известной, Су начали поступать письма и деньги от людей из разных уголков Китая. Одним из первых, кто решил лично помогать девочке, был Ли Вань – военнослужащий, который откладывал часть своей небольшой зарплаты и отправлял Су по 100 юаней каждый семестр до окончания ею начальной школы.

В подростковом возрасте Су уже сама стала участвовать в благотворительных мероприятиях. А в 2002 году поступила в Аньхойский профессионально-технический колледж, где изучала финансы. Во время учебы она подрабатывала, а часть полученных средств передавала другим студентам из малообеспеченных семей. После выпуска Су Минцзюань устроилась в Аньхойское отделение Industrial and Commercial Bank of China.

В 2006 году Су вместе с фотографом Се Хайлуном продала на аукционе авторские права на знаменитую фотографию. Полученные более 300 тысяч юаней направили на строительство школы в Тибете. Ее назвали "Школой надежды с большими глазами".

В 2018 году Су основала собственный фонд помощи студентам. По данным прессы, к июню 2025 года фонд собрал средства, которые помогли получить образование 773 студентам. Также фонд принял участие в строительстве семи школ.

Сегодня Су Минцзюань продолжает работать в Industrial and Commercial Bank of China в провинции Аньхой. Она также занимается общественной и благотворительной деятельностью.

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