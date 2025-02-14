'Я хотел как лучше'. Названы 5 родительских привычек, которые убивают детский интеллект

Все родители хотят как можно лучше воспитать своих детей, выбирая из многих советов с соцсетей, блогов для мам, врачей и учителей. Однако некоторые из наиболее интуитивных концепций, которые многие родители воспринимают как должное, ошибочны.

Видео дня

Психолог Ева Гласруд в американском медиа Yourtango назвала 5 привычек, убивающих детский интеллект. Эксперт поделилась советами, как исправить эту ситуацию.

Отвечать на каждый вопрос ребенка

Большинство родителей воспринимают вопросы "Что?", "Почему?" и "Как?" возможностью научить детей и утолить "умственный голод". Однако специалист не советует поддаваться искушению и сразу отвечать. Вместо этого, взрослым лучше задать встречный вопрос, вроде "Это замечательный вопрос. Какая твоя гипотеза? Как ты думаешь, для чего этот грузовик? Почему ты так думаешь? Какие предположения ты использовал, чтобы выдвинуть свою гипотезу?".

Также следует привлечь мальчиков и девочек к последовательности вопросов: "Что первое, что тебе нужно было бы сделать, чтобы узнать, прав ли ты? Что второе? Что потом? Что еще тебе нужно сделать? Какие другие подсказки ты можешь искать?".

Таким образом, дети учатся думать, искать доказательства и проверять свои идеи. Способность решать проблемы сделает их умнее, чем способность слушать, когда родители отвечают на их вопросы.

Нанимать репетитора

Репетиторы влекут за собой падение уверенности ребенка и зависимость. Это мешает ему научиться ценным жизненным навыкам, таким как управление временем, автономия и ответственность. Кроме того, занятия с репетиторами могут даже снизить радость, которую ребята испытывают от хорошо проделанной работы. Дополнительные занятия пригодятся, когда ребенку действительно нужно подтянуть оценку в школе. Когда ученики справляются прекрасно, нанимая репетиторов, родители посылают школьнику сообщение "я не верю в тебя".

Кроме того, взрослым следует сначала предложить детям самостоятельно решить проблему с низкой оценкой, а потом обращаться за помощью. "Если ты попросишь дополнительной помощи, я найду способ поддержать тебя. Но я разрешу тебе сначала поработать над этим самостоятельно, потому что я знаю, что ты можешь это сделать".

Чрезмерно следить, чтобы дети не пострадали

Если родители не нависают постоянно над своим ребенком на игровой площадке, не держат ребенка за руку и не ведут его во время игры, они очень внимательно наблюдают рядом и кричат:

– Не слишком быстро!

– Не слишком высоко!

– Не так грубо!

– Опусти палку!

Если взрослые узнали в этом поведении себя, им следует сделать паузу и вспомнить, что площадка для детей и вероятность того, что малыш пострадает здесь, слишком мала. Согласно статистическим данным, серьезные травмы на детских площадках, особенно смертельные случаи, происходят очень редко, уверяет эксперт.

Дети, которые до девяти лет тратили больше времени на самостоятельные исследования, менее подвержены тревоге и проблемам с разлукой, чем взрослые. Подобным образом, дети, которые могли упасть на площадке с высоты в возрасте от 5 до 9 лет, реже боялись высоты в 18 лет. Когда взрослые постоянно "нависают" над мальчиками и девочками, они учат их зависимости и не позволяют получать собственный опыт.

Всегда помогать делать уроки

Когда родители постоянно делают уроки со школьниками, это приводит к отрицательным последствиям. В частности, препятствование процессу обучения, снижению чувства ответственности, созданию зависимости от взрослых, усилению конфликтов дома и ухудшению развития важных навыков решения проблем.

Вместе с тем, эксперт советует задавать ребенку интересные вопросы о том, что он изучает в школе, какой у него любимый предмет, учитель и почему.

Не разрешать пропускать школу

Если ребенок болен, он не должен быть в школе. Ведь это негативно отражается на самом школьнике и его одноклассниках. Когда у родителей появляется возможность дать мальчикам и девочкам получить интересный опыт, вместо уроков, иногда занятия можно пропустить.

Так, автор приводит в пример записку, полученную директором школы, когда одни из его учеников пропустили несколько дней из-за поездки в другой город. В письме родители заверили, что за этот период их дети "научились столько же, сколько за целый год в школе и имели уникальный опыт, который невозможно повторить в классе или прочитать в книге".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 фразах родителей, которые "убивают" отношения с детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!