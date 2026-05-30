'Я медалистка. Что это мне дало? Гастрит и тревожное расстройство': украинцы устроили дискуссию из-за оценок в школе

Отношение к школьным оценкам является предметом довольно ожесточенных дискуссий в соцсетях: одни родители ждут от своих детей только лучших результатов, другие больше учитывают счастье ребенка, чем его академические успехи. Новую волну обсуждений подняла в Threads пользовательница с ником @kaluckaaanna81.

Украинка рассказала историю, которая ее лично поразила: идя из школы со своим сыном, она увидела сцену, как другая женщина толкала своего ребенка и обзывала мальчика за то, что тот не способен заработать хорошие оценки. "Мой сынок посмотрел на меня и сказал, что я самая лучшая мама в мире. Я прошу стараться получать не менее 8, но чем выше тем лучше. Если меньше, то пытаться исправлять", – описала женщина свой стиль воспитания. Она также поинтересовалась у подписчиков, как бы они отнеслись к тому, что их ребенок закончит учебный год хуже, чем они надеялись.

Самым популярным оказался комментарий от женщины, которая сама когда-то была отличницей, но заплатила за высокие оценки собственным здоровьем. "Я медалистка. Что это мне дало? Гастрит и тревожное расстройство. Мне пофиг на оценки моих детей. Слежу просто, чтобы имели представление об устройстве мира и широкий кругозор", – написала она.

А другая призналась, что была на месте ребенка, которому доставалось за посредственные академические успехи. "Мои хорошие оценки на жизнь не повлияли, потому что кроме хороших оценок нужна еще высокая самооценка, уверенность и раскованность. А я была всегда испуганная. Поэтому, честно, мне почти все равно на оценки моего ребенка. Что плохо – будет летом над этим работать", – поделилась она.

Конечно, среди комментариев не обошлось и без истории о том, как единственный отличник во в целом слабом классе оказался наименее успешным из всех. И наоборот, те кто учились посредственно, во взрослой жизни сумели хорошо приспособиться.

В комментариях отмечали также, что оценки – не единственный критерий, по которому следует определять успешность ребенка. Если у него есть любимое хобби, если он счастлив, если имеет интерес к учебе, то остальное подтянется автоматически.

А еще – возникла дискуссия на тему, какое значение имеет умение ребенка найти выход из затруднительного положения, выкрутиться, когда не хватает знаний, по сравнению с заучиванием материала. Сошлись на том, что уметь хитрить тоже порой полезно.

Также в комментариях репетитор по математике указала на то, что каждый второй ее ученик жалуется на родителей, которые запугивают страшными последствиями плохих оценок. "Особенно острая тема сейчас – НМТ, когда ребенку говорят "не сдашь – будешь никем". Стараюсь делать все от себя, но эта проблема настолько сильно вросла в наше общество, что это почти невозможно исправить", – написала она.

Одна мама раскрыла еще одну сторону проблемы – учителей, которые занижают оценки. "Потому что это демотивация. Полная демотивация. Я думала меня оценки не волнуют, но оказалось что такое обесценивание моего сына меня доводит до белого каления. Принципиально в следующем году буду выносить мозг учителям за каждый балл по этим двум предметам. Не позволю чтобы мой сын отчаялся. Не позволю", – объяснила комментаторка.

В конце концов, одна мама призналась, что она не готова ссориться с ребенком за оценки. "И я прошу стараться, учиться, исправлять оценки, потому что это ответственность и привычка работать над собой. Но я никогда не хочу, чтобы мой ребенок боялся меня из-за оценок", – сказала женщина. И добавила, что кубок по футболу, завоеванный ее дочерью, и умение девочки отстаивать свои границы оказались для нее важнее, чем 12 баллов в аттестате

