'Я могу быть привлекательной и при этом умной'. Учительница достойно ответила украинцам, которые критикуют педагогов за 'неприличный вид'

Молодая учительница начальных классов Кристина Калугина ответила украинцам, которые критикуют педагогов за "неприличный вид". Она подчеркнула, что в законах и профессиональных стандартах Министерства образования и науки нет требований по дресс-коду или внешнему виду учителя.

Об этом педагог рассказала в заметке в TikTok. Калугина отмечает, что она может быть яркой, ухоженной, привлекательной и при этом умной и профессионально сильной.

"Мне обидно вам сообщать, но в законах и профстандартах Министерства образования нет требований по дресс-коду или внешнему виду учителя. А знаете, какие требования там есть? Чтобы кто-то чувствовал себя морально чистым. Я могу быть яркой, ухоженной, привлекательной, и при этом умной, и профессионально сильной. Я не буду прятать волосы в почек, потому что кто-то решил, что учительница должна быть скромной", – рассказывает педагог.

Она отмечает, что не обязана стирать помаду, потому что кто-то решил, что учительница должна быть бледной. Ведь, сила педагога не в том, во что он одет, а в том, что он делает и говорит. Калугина подчеркивает, что хочет, чтобы ее ученики росли смелыми и знали, что могут быть умными и стильными, красивыми и профессиональными одновременно. Педагог говорит, что не может нести ответственность за ожидания других.

"Я имею полное право быть собой. И мои ученики имеют право быть собой. И я не могу нести ответственность за ваши ожидания. Да, я учительница, и я буду яркой, стильной, свободной. Потому что это и есть настоящий пример для детей", – добавляет Калугина.

