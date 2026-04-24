'Я нарисую на бумаге...' Украинские школьники посвятили песню погибшим выпускникам: плакали и дети, и взрослые

Учитель музыкального искусства Иван Ткачук поделился видео, в котором дети пели песню украинского исполнителя VOLKANOV "Я намалюю на папері". Школьники посвятили ее памяти погибших выпускников лицея.

В заметке в TikTok преподаватель показал репетицию к мероприятию, которая растрогала пользователей сети. В то же время, педагог отметил, что во время самого выступления плакали и дети, и взрослые, особенно растрогались родители погибших школьников. Сообщение собрало более 400 тысяч просмотров.

В комментариях украинцы писали, что песня и ее исполнение детьми довело их до слез. Кроме того, пользователи сети выражали восхищение педагогом, ведь именно он раскрыл талант у детей на всю страну.

"Я не могу эту песню слушать без слез, я сама мама пятерых детей, мне трудно смотреть и понимать что эти проклятые ... украли детство у наших детей".

"Я считаю себя достаточно взрослым и мужественным, но слышу эту песню и слезы катятся... Очень желаю, чтобы наши дети пели другие песни, они этого более чем достойны, а вам почет и уважение!"

"Вот за что воюют мой муж и дочь. Большая благодарность вам".

"Горжусь такими чрезвычайными преподавателями преподавателями преподавателями. Ваши ученики – невероятные. Когда это от сердца и с любовью – это вау!".

