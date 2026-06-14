'Я не буду за детей уроки делать!' В Испании украинскую школьницу оставили на второй год: мама обратилась в интернет за советом

Украинская мама-блогер Полина, проживающая в Испании, обратилась к пользователям сети за советом. Она рассказала, что ее дочь оставляют на второй год в третьем классе, аргументируя это тем, что она ленится учить математику и не хочет делать домашнее задание.

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Об этом мама школьницы рассказала в посте в TikTok. Она подчеркнула, что не помогает своим детям учить уроки, поэтому успехи в учебе и их оценки – это их зона ответственности.

"Я за детей уроки учить не буду. Их уроки и их оценки. Говорят: "Оставляем ребенка на второй год". Это же позор. Ну и мы пришли к выводу, что оставляем Алису на второй год", – рассказала Полина.

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Некоторые советовали нанять репетитора и подтянуть знания за лето, чтобы ребенок учился вместе со сверстниками. В то же время многие говорили, что в Испании это обычная практика оставлять детей на второй год и ничего страшного в этом нет.

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"Я оставила младшую дочь во втором классе. Но желания учиться у нее не появилось. Она провалила испанский, валенсийский и математику в третьем классе. Отправили ее на комиссию. Сказали, что все в порядке. Сейчас занимается с учительницей дополнительно дома. Некоторые предметы подтянула, но валенсианский ужасно".

"У моего знакомого испанца сын учится в частной школе, его тоже оставили на второй год, потому что он что-то там не дотянул. Потом все было хорошо, он подтянулся и пошел дальше".

"В Испании это нормальная практика – остаться на второй год, это не позор. Моя дочка осталась на второй год на первом курсе в старшей испанской школе, я сначала так нервничала, а сейчас уже рада, потому что она повторила курс и сейчас учится гораздо лучше, это не стрём, а норм".

"3 класс точно не стоит, можно было бы взять репетитора и подтянуть ее до 4".

"Моего тоже оставили на второй год и говорят, что здесь это нормально. Я наняла репетитора, и он повторно проучился 4 класс. Теперь жду, что скажут, надеюсь, снова не останется".

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