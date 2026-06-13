Сине-желтый флаг и гимн Украины: школа в Валенсии устроила трогательный последний звонок для маленьких украинцев

Для украинских детей, вынужденно уехавших за границу из-за полномасштабной войны, субботняя школа в Валенсии (Испания) устроила полноценный праздник последнего звонка. Во время торжеств выносили флаг Украины и звучал государственный гимн.

Видео дня

Видео с праздника поделилась украинка Елена в посте в Instagram. Она отметила, что многие из семей, оказавшихся в этой стране, чувствуют себя одинокими, однако именно такие события объединяют наших граждан за рубежом.

"Дочь ходит в субботнюю украинскую школу в Валенсии, и администрация школы устроила для детей полноценный праздник последнего звонка. Торжественно выносили флаг, играл гимн Украины, под который я неизменно плачу. Это странное ощущение, когда твой ребенок впервые стоит на линейке с желтыми и голубыми шариками, лентами, почти в свои 10 лет, за тысячи километров от дома. И кроме радости от того, что она не знает войны, чувствуешь еще и злость и грусть за то, что у тебя и твоих детей отняли", – написала Елена.

Главные истории дня

Напомним, украинская педагог Анастасия Пономар, которая вместе с ребенком переехала в Португалию после начала полномасштабной войны, поделилась собственными наблюдениями о местном образовании. По ее словам, португальская школа существенно отличается от украинской – прежде всего подходами к обучению, дисциплине и роли учителя.

По словам педагога, когда ее дочь пошла в португальскую школу, она обратила внимание, что в первых классах акцент делается не на оценках, а на комфорте ребенка. В то же время она отмечает, что такая мягкость не означает полного отсутствия учебного процесса. Дети не боятся проверок знаний и воспринимают их спокойно. Этому способствует то, что ученики активно вовлечены в различные мероприятия и в целом с удовольствием посещают занятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть возмутила ситуация в детском саду в Италии, где девочке из Украины вручили флаг России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!