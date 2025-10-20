'Я не говорю 'нельзя'. Руслан Цыганков раскрыл свой секрет борьбы с русскими песнями среди подростков

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков рассказал, как борется с прослушиванием российских песен подростками. Так, педагог не говорит им, что нельзя этого делать, а объясняет, почему это плохо. По его словам, если детям что-то запрещать, у них появляется желание сделать это больше.

Об этом Цыганков рассказал в интервью Рамине Эсхакзай. Он уверяет, что с подростками нужно разговаривать и дискутировать, как со взрослыми. Таким образом у них меняется мышление.

"Просто говорю: "Смотри, это плохо, потому что вот русские каждый день нас убивают". Они слушают эту музыку. Эти исполнители до сих пор работают, поют в России, там платятся налоги, эти налоги потом летят нам на голову. И даже не это важно. Важно сознание, что, когда слушаешь это, тебе это и нравится. Ты больше ассоциируешь себя с этой музыкой, с этой культурой. И надо пытаться самим с собой работать, трансформироваться", – объясняет педагог.

Учитель также рассказывает, что есть альтернатива российским исполнителям. Несмотря на то, что украинская музыка сделала большой скачок и начала развиваться, но есть также и альтернатива в виде иностранного творчества.

Цыганков признался, что удалил российских исполнителей, однако оставил русскоязычные песни. Например, группы "Бумбокс" или O.Torvald.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 39% школьников в Украине общаются на русском языке на уроках.

