'Я не могу поставить по украинскому языку 11, потому что у тебя по математике 7': сообщение о странном оценивании в школе разблокировало воспоминания украинцев

Украинка Виктория поделилась сообщением, в котором рассказала о странном оценивании во время ее обучения в школе. Так, женщина указала, что они выполняли годовую контрольную работу по украинскому языку и она написала ее на 11 баллов. Однако учительница поставила ей 8, ведь по математике у школьницы было 7 баллов.

Педагог объяснила, что если она поставит заслуженную оценку, то могут сказать, что она ее завысила. Об этом Виктория рассказала в заметке в Threads.

"Когда-то мы писали годовую контрольную по укр. языку. Оценка шла в аттестат. Что-то такое. Я написала на 11. Учительница поставила мне 8. "Я не могу поставить тебе 11, потому что у тебя по математике 7. Скажут, что завысила. Но ты знай, что устно у тебя 11", – рассказала пользовательница сети.

Своей историей женщина разблокировала воспоминания украинцев, которые в комментариях делились похожими случаями. Большинство из них подчеркивало, что подобная практика была не редкостью и они часто получали более низкие оценки. В частности, это касалось случаев, когда им нужно было сдавать внешнее независимое оценивание. По словам пользователей сети, учителя боялись, что ученики плохо сдадут экзамен, из-за чего педагоги будут иметь плохую репутацию. Зато в большинстве выпускники получали высокие баллы на экзамене.

"Мне так в 10 классе учительница украинского поставила за семестр 9. "Ты знаешь на 10, но я поставлю тебе 9, чтобы во втором семестре ты выложился на 11".

"Мне так не поставили в аттестат 11 по украинской литературе и языку, потому что учительница боялась, что я плохо сдам ВНО и ей будет плохая репутация. Сдала ВНО на 197,5".

"Это мне учительница по укр. языку говорила: "Я тебе максимум могу поставить 9, потому что ты ВНО больше чем на 9 не напишешь". Я написала на 11. Но в аттестате таки 9".

"У меня в 11 классе по украинскому языку получалась годовая оценка 10, но учительница не хотела мне ее ставить, потому что "ты не напишешь ВНО на 10". Кстати, ВНО я написала на 11".

"Экзамен написан на 12, но поставить я не могу потому что у тебя за семестр 9. Было. Спасибо тому, кто создал ВНО".

